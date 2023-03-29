Ось чому не можна стримувати чхання: лікар розповів про небезпечну звичку

Бажання чхнути виникає, як правило, через потребу видалення з порожнини носа подразників та відновлення внутрішнього середовища в носоглотці, при цьому іноді людина намагається стримати дихальний рефлекс. Однак така звичка може виявитися небезпечною.

Дослідження показують, що стримування чхання в деяких випадках призводить до серйозних ускладнень.

Річ у тім, що під час чхання в організмі відбувається різке підвищення тиску в носових пазухах, носовій порожнині та глотці.

Однак стримування дихального рефлексу призводить до подальшого збільшення цього тиску, наражаючи на ризик кровоносні судини.

Так, у медичній літературі описані випадки крововиливу в мозок та розрив барабанної перетинки - в основному через різке підвищення тиску при вигнанні повітря.

Як звертає увагу лікар загальної практики в Лондоні, доктор Стюарт Сандерс, чхання дійсно може бути досить сильним, щоб викликати розрив аневризми головного мозку.

Фахівець назвав три причини, чому небезпечно стримувати пчих.

По-перше, затримка чхання може викликати різке підвищення артеріального тиску з потенційними наслідками - судини наражаються на ризик, здатний призвести до розриву аневризми головного мозку, сказав лікар.

"По-друге, оскільки тиск повітря в задній частині носа підвищується при затримці чхання, існує ризик потрапляння слизу та інфекції до середнього вуха", - розповів Сандерс.

Це може спричинити гостру глухоту, інфекцію (середній отит) або навіть розрив барабанної перетинки за певних обставин, зазначив він.

Причиною є те, що трубка для вирівнювання тиску, розташована між задньою частиною носа та середнім вухом, відома як євстахієва труба, відкривається під час різкого чхання.

Третьою важливою причиною є ризик гострого синуситу. Це можливо, якщо підвищення тиску викликає інфекцію в приносові пазухи, що може призвести до інфекції.

"Синуси розташовані близько до носа, зазвичай це повітровмісні порожнини з відкритим зв'язком з носом", - пояснив лікар.

Резюмуючи, фахівець рекомендує для уникнення будь-якого з наведених вище наслідків, просто дозволити скинути тиск під час чхання. А тим, хто має звичку свідомо докладати зусиль для стримування пчиху, щоб не допустити поширення мікробів, рекомендується прикривати рота та носа в момент чхання.