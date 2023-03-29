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Вот почему нельзя сдерживать чихание: врач рассказал об опасной привычке

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Среда 29 марта 2023 07:33
Вот почему нельзя сдерживать чихание: врач рассказал об опасной привычке Фото: врач рассказал об опасности при сдерживании чихания (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Желание чихнуть возникает, как правило, из-за потребности удаления из полости носа раздражителей и восстановления внутренней среды в носоглотке, при этом иногда человек пытается сдержать дыхательный рефлекс. Однако такая привычка может оказаться опасной.

Исследования показывают, что сдерживание чихания в некоторых случаях приводит к серьезным осложнениям.

Об этом передает Express.

Дело в том, что во время чихания в организме происходит резкое повышение давления в носовых пазухах, носовой полости и глотке.

Однако сдерживание дыхательного рефлекса приводит к дальнейшему увеличению этого давления, подвергая риску кровеносные сосуды.

Так, в медицинской литературе описаны случаи кровоизлияния в мозг и разрыва барабанной перепонки - в основном из-за резкого повышения давления при изгнании воздуха.

Как обращает внимание врач общей практики в Лондоне доктор Стюарт Сандерс, чихание действительно может быть достаточно сильным, чтобы вызвать разрыв аневризмы головного мозга.

Специалист назвал три причины, почему опасно сдерживать чих.

  • Во-первых, задержка чихания может вызвать резкое повышение артериального давления с потенциальными последствиями - сосуды подвергаются риску, способному привести к разрыву аневризмы головного мозга, сказал доктор.
  • "Во-вторых, поскольку давление воздуха в задней части носа повышается при задержке чихания, существует риск попадания слизи и инфекции в среднее ухо", - рассказал Сандерс.

Это может вызвать острую глухоту, инфекцию (средний отит) или даже разрыв барабанной перепонки в определенных обстоятельствах, отметил он.

Причиной является то, что трубка для выравнивания давления, расположенная между задней частью носа и средним ухом, известная как евстахиева труба, открывается во время резкого чихания.

  • Третьей важной причиной является риск острого синусита. Это возможно, если повышение давления вызывает инфекцию в околоносовые пазухи, что может привести к инфекции.

"Синусы расположены близко к носу, обычно это воздухосодержащие полости с открытой связью с носом", - пояснил доктор.

Резюмируя, специалист рекомендует для избежания любого из перечисленных выше последствий, просто позволить сбросить давление во время чихания. А тем, кто имеет привычку сознательно прилагать усилия для сдерживания чиха, чтобы не допустить распространения микробов, рекомендуется прикрывать рот и нос в момент чихания.

Напомним, ранее кардиолог объяснил, что запрещается делать при повышенном давлении.

Также мы писали перед этим, как выявить опасное состояние по нескольким симптомам.

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