UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось чому коти насправді бояться пилососа

Чому коти бояться пилососів (скриншот відео)
Автор: Світлана Мащенко

Більшість котів бояться пилососів і панічно втікають, коли ви тільки вмикаєте прилад. Їх ніхто ніколи ним не лякав, але тварини все одно забиваються в найглухіший кут, щоб перечекати, поки ви приберетеся.

Чому ж котики відчувають страх перед цим гаджетом для прибирання – читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Які причини страху пилососа

Відомо, що "фішкою" котів є надзвичайно гострий слух, так само як собак – супернюх. Слух у котячих в рази краще розвинутий, ніж у людини, і потрібен, щоб відстежувати здобич, на яку тварини полюють в дикій природі.

Саме гострий слух і є причиною того, що котики бояться пилососів. Вони просто не виносять гучних звуків. Для кішки шум від пилососа – те ж саме, як для людини – звук відбійного молотка.

Що робити

Не варто намагатися познайомити кота з пилососом і привчити його. Особливо ретельно треба стежити, щоб цього не робили маленькі діти, які заради забавки можуть полякати тварину.

Оберіть модель пилососа з більш низьким рівнем шуму, щоб менше травмувати тварину.

І звісно ж не прибирайте, коли кіт у кімнаті. Запустіть тварину в інше приміщення і тільки потім починайте пилососити.

Раніше ми писали, чому коти муркочуть і топчуть вас лапками.

Крім того читайте, з якої причини собаки на одних людей гавкають, а на інших – ні.

Читайте РБК-Україна в Google News
твариникоты