Ось чому коти насправді бояться пилососа

Більшість котів бояться пилососів і панічно втікають, коли ви тільки вмикаєте прилад. Їх ніхто ніколи ним не лякав, але тварини все одно забиваються в найглухіший кут, щоб перечекати, поки ви приберетеся.
Чому ж котики відчувають страх перед цим гаджетом для прибирання – читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Відомо, що "фішкою" котів є надзвичайно гострий слух, так само як собак – супернюх. Слух у котячих в рази краще розвинутий, ніж у людини, і потрібен, щоб відстежувати здобич, на яку тварини полюють в дикій природі.
Саме гострий слух і є причиною того, що котики бояться пилососів. Вони просто не виносять гучних звуків. Для кішки шум від пилососа – те ж саме, як для людини – звук відбійного молотка.
Не варто намагатися познайомити кота з пилососом і привчити його. Особливо ретельно треба стежити, щоб цього не робили маленькі діти, які заради забавки можуть полякати тварину.
Оберіть модель пилососа з більш низьким рівнем шуму, щоб менше травмувати тварину.
І звісно ж не прибирайте, коли кіт у кімнаті. Запустіть тварину в інше приміщення і тільки потім починайте пилососити.
Раніше ми писали, чому коти муркочуть і топчуть вас лапками.
Крім того читайте, з якої причини собаки на одних людей гавкають, а на інших – ні.