Вот почему коты на самом деле боятся пылесоса

Большинство котов боятся пылесосов и панически убегают, когда вы только включаете прибор. Их никто никогда им не пугал, но животные все равно забиваются в угол, чтобы переждать, пока вы уберетесь.
Почему коты испытывают страх перед этим гаджетом для уборки – читайте ниже в нашем материале Styler.
Известно, что "фишкой" котов является чрезвычайно острый слух, так же как собак – супернюх. Слух у кошачьих в разы лучше развит, чем у человека, и нужен, чтобы отслеживать добычу, за которой животные охотятся в дикой природе.
Именно острый слух и есть причиной того, что котики боятся пылесосов. Они просто не выносят громких звуков. Для кошки шум от пылесоса – то же, как для человека – звук отбойного молотка.
Не стоит пытаться познакомить кота с пылесосом и приучить его. Особенно тщательно надо следить, чтобы этого не делали маленькие дети, которые ради забавы могут попугать животное.
Выберите модель пылесоса с более низким уровнем шума, чтобы меньше травмировать животное.
И, конечно, не убирайте, когда кот в комнате. Запустите животное в другое помещение и только потом начинайте пылесосить.
Раньше мы писали, почему коты мурлыкают и топчут вас лапками.
Кроме того, читайте, по какой причине собаки на одних людей лают, а на других – нет.