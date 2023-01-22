Вот почему коты на самом деле боятся пылесоса

Какие причины страха пылесоса

Известно, что "фишкой" котов является чрезвычайно острый слух, так же как собак – супернюх. Слух у кошачьих в разы лучше развит, чем у человека, и нужен, чтобы отслеживать добычу, за которой животные охотятся в дикой природе.

Именно острый слух и есть причиной того, что котики боятся пылесосов. Они просто не выносят громких звуков. Для кошки шум от пылесоса – то же, как для человека – звук отбойного молотка.

Что делать

Не стоит пытаться познакомить кота с пылесосом и приучить его. Особенно тщательно надо следить, чтобы этого не делали маленькие дети, которые ради забавы могут попугать животное.

Выберите модель пылесоса с более низким уровнем шума, чтобы меньше травмировать животное.

И, конечно, не убирайте, когда кот в комнате. Запустите животное в другое помещение и только потом начинайте пылесосить.