Ось чому колишні насправді повертаються: про таку правду важко чути

Чому вони повертаються?

За словами експертки, причина в тому, що в мозку відбувається активність у великій ділянці, яка відповідає за залежність. У цей момент партнер відчуває підвищений рівень дофаміну та нейромедіатора норадреналіну, а вони відповідають за стрес і бажання просити про допомогу.

"І коли норадреналіну забагато – партнер відчуває тривожність та безсоння і, звичайно, думає, що причина цього – це ваша відсутність у його/її житті. Перебуваючи в таких процесах, партнер готовий на все, щоб повернути вас", – пише психолог.

До цього прекрасного біохімічного букету додається ще рівень пристрасті і почуття невизначеності в стосунках, який штовхає спробувати ще раз, що й змушує швидше пробачити будь-що партнерові.

"Коли партнер бажає відновити стосунки, навіть які були не найкращі, то це є страх самотності, і не більше", – додала Тетяна Гнатюк.

Психолог дала цікаві назви діям колишніх партнерів: