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Вот почему бывшие на самом деле возвращаются: о такой правде трудно слышать

Почему бывшие возвращаются (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ситуация, когда бывшие партнеры напоминают о себе тем или иным образом, знакома многим, кому пришлось иметь отношения. Но не стоит обольщаться, что он или она действительно хочет вернуться в вашу жизнь, и что это настоящая любовь, ведь всему виной... химия.

Об этом говорит психолог Татьяна Гнатюк в Instagram.

Почему они возвращаются?

По словам эксперта, причина в том, что в мозгу происходит активность в большом участке, отвечающем за зависимость. В этот момент партнер испытывает повышенный уровень дофамина и нейромедиатора норадреналина, а они отвечают за стресс и желание просить о помощи.

"И когда норадреналина слишком много – партнер чувствует тревожность и бессонницу и, конечно, думает, что причина этого – это ваше отсутствие в его/ее жизни. Находясь в таких процессах, партнер готов на все, чтобы вернуть вас", – пишет психолог.

К этому прекрасному биохимическому букету добавляется еще уровень страсти и чувства неопределенности в отношениях, который толкает попробовать еще раз, что и заставляет быстрее простить что угодно партнеру.

"Когда партнер желает возобновить отношения, даже которые были не самые лучшие, то это страх одиночества, и не больше", – добавила Татьяна Гнатюк.

Психолог дала интересные названия действиям бывших партнеров:

  • Гостинг – это когда партнер пропадает без причины.
  • Брэдкрамбинг – постоянное напоминание о себе игривыми сообщениями без намерения о серьезных отношениях.
  • Бенчинг – содержание потенциального партнера на скамье запасных.
  • Орбитинг – слежка за бывшими в социальных сетях.
  • Зомбинг – когда вы вроде забыли партнера, он/она неожиданно появляется снова.

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