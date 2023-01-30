Вот почему бывшие на самом деле возвращаются: о такой правде трудно слышать

Почему они возвращаются?

По словам эксперта, причина в том, что в мозгу происходит активность в большом участке, отвечающем за зависимость. В этот момент партнер испытывает повышенный уровень дофамина и нейромедиатора норадреналина, а они отвечают за стресс и желание просить о помощи.

"И когда норадреналина слишком много – партнер чувствует тревожность и бессонницу и, конечно, думает, что причина этого – это ваше отсутствие в его/ее жизни. Находясь в таких процессах, партнер готов на все, чтобы вернуть вас", – пишет психолог.

К этому прекрасному биохимическому букету добавляется еще уровень страсти и чувства неопределенности в отношениях, который толкает попробовать еще раз, что и заставляет быстрее простить что угодно партнеру.

"Когда партнер желает возобновить отношения, даже которые были не самые лучшие, то это страх одиночества, и не больше", – добавила Татьяна Гнатюк.

Психолог дала интересные названия действиям бывших партнеров: