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Ось що насправді означає, коли чоловік не дзвонить і не пише

Новость на русском →
Вівторок 24 січня 2023 22:22
Ось що насправді означає, коли чоловік не дзвонить і не пише Що значить, коли чоловік перестав писати і дзвонити (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли чоловік, з яким ви почали зустрічатися, або вже бачитеся якийсь час, припиняє вам телефонувати і писати, то із ймовірністю 0,01% він помер, у нього більше нема рук/язика чи він опинився десь в мексиканській тюрмі. Насправді, все прозаїчніше, ніж ви думаєте.

Що ж значить, коли ваш любий друг став "потєряшкою", пише канал "Краса. Здоров'я. Стосунки" в Telegram.

Припиніть його виправдовувати

Часто дівчата будують у своїй фантазії ледь не теорію змови, коли чоловік зникає з радарів. Наприклад, що він так злякався сильних почуттів до вас, мучиться десь там і б'є себе по руці, яка тягнеться до телефону.

Або він сильно зайнятий на роботі, в нього захворіла собака, чи в нього зараз "складний період". Ні - це все нісенітниці.

Чому він перестав дзвонити і писати

Якщо хлопець, чоловік не пише вам і не телефонує, то це тому, що він просто не хоче. В 99,9% випадках причина саме така.

Звичайно, він може бути зайнятий на роботі, гостювати у друзів, сидіти в кав’ярні або деінде. Але пам'ятайте, де б він не був, він завжди знайде хвилину, щоб сказати пару слів, спитати, як у вас справи, або написати щось приємне. Але тільки якщо у нього дійсно є бажання і потреба спілкування з вами.

Не варто шукати йому виправдання та обманювати себе. І нагадувати про себе не варто… Особливо десять разів підряд. Тому що, коли ви дійсно важливі, вас кохають - про вас не забувають!

Важлива порада

Якщо вже так сталося, що він зник з радарів, втіште себе думкою, що так було треба, а коли він побачить вашу байдужість (справжню чи удавану), він може повернутися у ваше життя. Тоді вже тільки вам вирішувати, пускати його туди чи ні.

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