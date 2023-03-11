Ось чому кіт прокидається рано-вранці і не дає господарям спати

Вчені називають три основні причини

Як пише The Conversation, дослідники Сьюзан Хейзел і Джулія Хеннінг з Університету Аделаїди, Австралія, називають три основні причини, чому так відбувається і як розв'язати цю проблему.

Ваша кішка голодна

За словами вчених, почуття голоду є однією з найпопулярніших причин, через яку кішка або кіт будить людину рано вранці.

Найчастіше господарі встають і годують улюбленців. Тоді це стає систематичною проблемою, адже кіт будитиме вас раз за разом. Щоб цієї проблеми не виникало, потрібно забезпечити кішку їжею на цілий день, а також добре погодувати тварину перед тим, як ви лягатимете спати.

Щоб у тварини не виробилося рефлексу просити їжу, як тільки ви почали прокидатися, годуйте її не одразу після пробудження, а десь за пів години.

У кішки немає встановленого розпорядку дня

Дослідження показують, що коти люблять передбачуваність. Якщо в житті все відбувається чітко за розкладом, це знижує їхній рівень стресу.

Щоб встановити правильний розпорядок дня для кішки, зробіть так, щоб час прийому їжі, ігри з кішкою та процедури догляду за твариною відбувалися максимально в один і той же час щодня.

Так само вам потрібно очищати лоток вашої кішки в один і той же час і через точні певні проміжки часу. Тому що однією з причин, через яку ваша кішка вас будитиме рано вранці, є якраз брудний лоток. Також не переміщуйте лоток та миску для їжі на нове місце без особливої необхідності.

Кішки дуже не люблять, коли змінюється розміщення предметів, які відіграють важливу роль у їхньому житті. Це стосується навіть кігтеточки

У кішки надто багато невитраченої енергії

За словами вчених, треба дати кішці різні іграшки чи інші предмети, із якими тварина могла б постійно взаємодіяти. Особливо це важливо, коли вас часто не буває вдома вдень.

Якщо ж ви все-таки вдома, придумайте якусь гру, яка сподобається вашій кішці, і ви гратимете в неї постійно.

Але не грайтеся з кішкою перед сном, щоб вона не стала надто активною. Крім того важливо пам'ятати, що кішкам дуже легко стає нудно. Тому в ту саму гру потрібно постійно вносити нові елементи

Ще кілька причин ранньої активності тварини

Стрес і нудьга

Якщо раптом вашому котику стало самотньо, погано або він чогось сильно злякався, він одразу прийде до вас за розрадою. І неважливо, котра зараз година.

Можливо, годованцеві просто не вистачає уваги. Коту не подобається, що ви ігноруєте його більшу частину часу або часто відсутні вдома, тому він будить вас вранці, щоб побути з вами поруч.

Генетична пам'ять

Предки сучасних котів мали звичку полювати в сутінковий час. Гени нікуди не поділися, а мисливські інстинкти не дають спокою. Тільки тепер об'єктом полювання є рука господаря, яка виглядає з-під ковдри і може нагодувати, якщо той встане.