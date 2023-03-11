Вот почему кот просыпается рано утром и не дает хозяевам спать

Ученые называют три основных причины

Как пишет The Conversation, исследователи Сьюзан Хейзел и Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды, Австралия, называют три основных причины, почему так происходит и как решить эту проблему.

Ваша кошка голодна

По словам ученых, чувство голода является одной из самых популярных причин, по которой кошка или кот будит человека ранним утром.

Чаще всего хозяева встают и кормят любимцев. Тогда это становится систематической проблемой, ведь кот будет будить вас раз за разом. Чтобы этой проблемы не возникало, нужно обеспечить кошку едой на целый день, а также хорошо покормить животное перед тем, как вы будете ложиться спать.

Чтобы у животного не выработалось рефлекса просить еду, как только вы начали просыпаться, кормите ее не сразу после пробуждения, а где-то через пол часа.

У кошки нет установленного распорядка дня

Исследования показывают, что кошки любят предсказуемость. Если в жизни все происходит четко по расписанию, это снижает уровень стресса.

Чтобы установить правильный распорядок дня для кошки, сделайте так, чтобы время еды, игры с кошкой и процедуры ухода за животным происходили максимально в одно и то же время ежедневно.

Также вам нужно очищать лоток вашей кошки в одно и то же время и через точные определенные промежутки времени. Потому что одной из причин, по которой ваша кошка вас будет будить ранним утром, является как раз грязный лоток. Также не перемещайте лоток и миску для еды на новое место без особой необходимости.

Кошки очень не любят, когда меняется размещение предметов, играющих важную роль в их жизни. Это касается даже когтеточки.

У кошки слишком много неизрасходованной энергии

По словам ученых, нужно дать кошке разные игрушки или другие предметы, с которыми животное могло бы постоянно взаимодействовать. Особенно это важно, когда вас часто не бывает дома днем.

Если же вы все-таки дома, придумайте какую-нибудь игру, которая понравится вашей кошке, и вы будете играть в нее постоянно.

Но не играйте с кошкой перед сном, чтобы она не стала слишком активной. Кроме того важно помнить, что кошкам очень легко становится скучно. Поэтому в ту же игру нужно постоянно вносить новые элементы.

Еще несколько причин ранней активности животного

Стресс и скука

Если вдруг вашему котику стало одиноко, плохо или он чего-то сильно испугался, он сразу придет к вам за утешением. И неважно, сколько сейчас времени.

Возможно, питомцу просто не хватает внимания. Коту не нравится, что вы игнорируете его большую часть времени или часто отсутствуете дома, поэтому он пробуждает вас утром, чтобы побыть с вами рядом.

Генетическая память

Предки современных кошек имели привычку охотиться в сумеречное время. Гены никуда не делись, а охотничьи инстинкты не дают покоя. Только теперь объектом охоты является рука хозяина, которая выглядывает из-под одеяла и может накормить, если тот встанет.