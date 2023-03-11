Вот почему кот просыпается рано утром и не дает хозяевам спать

Домашние коты любят утренние активности - бегают по дому, играют с разными предметами, собственным хвостом, а еще атакуют ваши ноги, которые вы выдвинули из-под одеяла. Или начинают лезть к вам в постель, топтать лапами, громко мурлыкать, то есть делать все, чтобы вы проснулись.
Почему пушистики себя так ведут, узнайте ниже из материала Styler.
Как пишет The Conversation, исследователи Сьюзан Хейзел и Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды, Австралия, называют три основных причины, почему так происходит и как решить эту проблему.
По словам ученых, чувство голода является одной из самых популярных причин, по которой кошка или кот будит человека ранним утром.
Чаще всего хозяева встают и кормят любимцев. Тогда это становится систематической проблемой, ведь кот будет будить вас раз за разом. Чтобы этой проблемы не возникало, нужно обеспечить кошку едой на целый день, а также хорошо покормить животное перед тем, как вы будете ложиться спать.
Чтобы у животного не выработалось рефлекса просить еду, как только вы начали просыпаться, кормите ее не сразу после пробуждения, а где-то через пол часа.
Исследования показывают, что кошки любят предсказуемость. Если в жизни все происходит четко по расписанию, это снижает уровень стресса.
Чтобы установить правильный распорядок дня для кошки, сделайте так, чтобы время еды, игры с кошкой и процедуры ухода за животным происходили максимально в одно и то же время ежедневно.
Также вам нужно очищать лоток вашей кошки в одно и то же время и через точные определенные промежутки времени. Потому что одной из причин, по которой ваша кошка вас будет будить ранним утром, является как раз грязный лоток. Также не перемещайте лоток и миску для еды на новое место без особой необходимости.
Кошки очень не любят, когда меняется размещение предметов, играющих важную роль в их жизни. Это касается даже когтеточки.
По словам ученых, нужно дать кошке разные игрушки или другие предметы, с которыми животное могло бы постоянно взаимодействовать. Особенно это важно, когда вас часто не бывает дома днем.
Если же вы все-таки дома, придумайте какую-нибудь игру, которая понравится вашей кошке, и вы будете играть в нее постоянно.
Но не играйте с кошкой перед сном, чтобы она не стала слишком активной. Кроме того важно помнить, что кошкам очень легко становится скучно. Поэтому в ту же игру нужно постоянно вносить новые элементы.
Если вдруг вашему котику стало одиноко, плохо или он чего-то сильно испугался, он сразу придет к вам за утешением. И неважно, сколько сейчас времени.
Возможно, питомцу просто не хватает внимания. Коту не нравится, что вы игнорируете его большую часть времени или часто отсутствуете дома, поэтому он пробуждает вас утром, чтобы побыть с вами рядом.
Предки современных кошек имели привычку охотиться в сумеречное время. Гены никуда не делись, а охотничьи инстинкты не дают покоя. Только теперь объектом охоты является рука хозяина, которая выглядывает из-под одеяла и может накормить, если тот встанет.
Раньше мы писали, могут ли коты различать человеческий язык.
Также узнайте, что на самом деле означает, когда кошка ложится вам на грудь.