Ось чому в домі не можна тримати фікуси

Фікус називають мужегоном

За народними прикметами, фікус - не дуже вдала рослина в будинку, адже вона може відлякувати чоловіків і вносити в сім'ю розлад.

Кажуть, що рослина приносить в дім скандали, з'ясування стосунків, плітки, заздрість.

Якщо власниця фікусу самотня жінка, їй буде складно знайти собі партнера, адже фікус відлякує чоловіків.

У той же час східні вірування, а саме звідти родом квітка, кажуть, що фікус в домі це удача, достаток, мир, лад, і що квітка навіть допоможе завагітніти.

У будь-якому випадку, згідно з прикметами, фікус краще поставити на кухні, а не в спальні - так він може привертати грошову енергію.

Фото: Фікус каучуконосний, або робуста (rastenievod)

Не лише прикмети не люблять фікус

Білий сік, що виділяється при пошкодженні фікуса, отруйний.

Навіть якщо ви не вірите в прикмети, рослину краще тримати повище й подалі від дітей і домашніх тварин, які люблять погризти зелені листочки.

Чим фікус може бути корисний

Експерти кажуть, що листя фікуса можуть поглинати шкідливі речовини: бензол, фенол, формальдегід.

Місце для фікуса має бути досить освітленим, але без прямих сонячних променів і протягів.

І краще не переставляйте фікус. Наприклад Бенджаміна може навіть скинути листя на новому місці.

Фото: Фікус Бенджаміна (rastenievod)