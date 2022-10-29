Ось чому в домі не можна тримати фікуси

Фікус - непримхлива кімнатна рослина, яка може стати вашим зеленим другом на багато років. Якщо каучуконосний (або робуста) з великим овальним листям вирощували ще наші бабусі, то фікус Бенджаміна з дрібними листочками і його підвиди увійшов у культуру нашого квітникарства нещодавно. Але є щодо фікусів і протипоказання.
Чому варто відмовитися від рослини вдома - читайте нижче в матеріалі Styler.
За народними прикметами, фікус - не дуже вдала рослина в будинку, адже вона може відлякувати чоловіків і вносити в сім'ю розлад.
Кажуть, що рослина приносить в дім скандали, з'ясування стосунків, плітки, заздрість.
Якщо власниця фікусу самотня жінка, їй буде складно знайти собі партнера, адже фікус відлякує чоловіків.
У той же час східні вірування, а саме звідти родом квітка, кажуть, що фікус в домі це удача, достаток, мир, лад, і що квітка навіть допоможе завагітніти.
У будь-якому випадку, згідно з прикметами, фікус краще поставити на кухні, а не в спальні - так він може привертати грошову енергію.
Фото: Фікус каучуконосний, або робуста (rastenievod)
Білий сік, що виділяється при пошкодженні фікуса, отруйний.
Навіть якщо ви не вірите в прикмети, рослину краще тримати повище й подалі від дітей і домашніх тварин, які люблять погризти зелені листочки.
Експерти кажуть, що листя фікуса можуть поглинати шкідливі речовини: бензол, фенол, формальдегід.
Місце для фікуса має бути досить освітленим, але без прямих сонячних променів і протягів.
І краще не переставляйте фікус. Наприклад Бенджаміна може навіть скинути листя на новому місці.
Фото: Фікус Бенджаміна (rastenievod)
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