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Вот почему в доме нельзя держать фикусы

Коллаж РБК-Украина: Фикус может нести вред в дом
Автор: Светлана Мащенко

Фикус – неприхотливое комнатное растение, которое может стать вашим зеленым другом на многие годы. Если каучуконосный (или робуста) с большими овальными листьями выращивали еще наши бабушки, то фикус Бенджамина с мелкими листочками и его подвиды вошел в культуру нашего цветоводства недавно. Но есть по поводу фикусов и противопоказания.

Почему стоит отказаться от растения дома – читайте ниже в материале Styler.

Фикус называют мужегоном

По народным приметам, фикус - не очень удачное растение в доме, ведь оно может отпугивать мужчин и вносить в семью разлад.

Говорят, что растение приносит в дом скандалы, выяснение отношений, сплетни, зависть.

Если владелица фикуса одинокая женщина, ей будет сложно найти себе партнера, ведь фикус отпугивает мужчин.

В то же время восточные верования, а именно оттуда родом цветок, говорят, что фикус в доме это удача, изобилие, мир, порядок, и что цветок даже поможет забеременеть.

В любом случае, согласно приметам, фикус лучше поставить на кухне, а не в спальне – так он может привлекать денежную энергию.

Фото: Фикус каучуконосный, или робуста (rastenievod)

Не только приметы не любят фикус

Белый сок, выделяющийся при повреждении фикуса, ядовит.

Даже если вы не верите в приметы, растение лучше держать повыше и подальше от детей и домашних животных, любящих погрызть зеленые листики.

Чем фикус может быть полезен

Эксперты говорят, что листья фикуса могут поглощать вредные вещества: бензол, фенол, формальдегид.

Место для фикуса должно быть достаточно освещенным, но без прямых солнечных лучей и сквозняков.

И лучше не переставляйте фикус. К примеру Бенджамина может даже сбросить листья на новом месте.

Фото: Фикус Бенджамина (rastenievod)

Также читайте, почему в доме нельзя держать герань или пеларгонию.

Кроме того, мы писали о супер средстве, которое сделает ваши комнатные растения очень пышными и красивыми.

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