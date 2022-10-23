Ось чому в домі не можна тримати герань, або пеларгонію

Пеларгонія, або герань, - дуже популярна кімнатна рослина. Вона має великий спектр кольорів, пахуче листя, гарно й довго квітне, а ще - рослина зовсім непримхлива в догляді. Проте є певні протипоказання.

Чому тримати герань в домі не найкраща ідея - читайте нижче в матеріалі Styler.

Пеларгонію називають "мужегоном"

За одним з повір'їв, герань вважається квіткою-мужегоном. Присутність пеларгонії в будинку може заважати жінці чи дівчині влаштувати особисте життя.

Самотнім не щастить з чоловіками, а сімейним квітка нібито приносить нещастя в шлюбі.

Більш того, деякі прикмети кажуть, що жінка, в чиєму домі росте герань, приречена на самотність.

На герань може бути алергія

На пилок герані може бути алергічна реакція у когось із членів сім'ї. Якщо ви помітили подібне, краще замініть герань на інші рослини, які не квітнуть чи квітнуть вкрай рідко.

Всі підвиди герані володіють сильним запахом, особливо герань запашна. Якщо зачепити рослину, вона заповнить ароматом весь дім. Цікаво, що деяким людям цей запах подобається, а у деяких навпаки - викликає огиду.

Фото: Герань запашна славиться своїм ароматом (jak.koshachek)

Коти можуть отруїтися

Ця рослина отруйна для пухнастих годованців, які люблять погризти всякі зелені листочки. Тому краще тримайте або повище, або взагалі відмовитеся від такої рослини, щоб потім не лікувати кота.

Втім, якщо ви не надто вірите в прикмети, не страждаєте на алергію, а ваш кіт не гризе кімнатні рослини, жодних протипоказань щодо герані в домі нема.