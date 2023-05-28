Вот почему чужая кошка приходит в ваш дом: это не случайность
Если в ваш дом пришла незнакомая кошка, верите вы или нет, но это не просто так. Особенности поведения, характера, цвет животного - все, согласно народным приметам имеет значение.
Что на самом деле значит такое появление пушистика - узнайте ниже из нашего материала Styler.
Что значит визит кошки
Считается, что неожиданный визит пушистого гостя или гости - это в любом случае хорошая примета.
Если кошка или кот прибились к дому, то они приносят с собой счастье и отводят беду. Если же прогнать животное, можно нажить семь лет несчастья.
А если приютить такого кота, напротив, можно найти удачу и счастье на долгие годы. Как бы там ни было, животному нужно дать пристанище или хотя бы накормить и приласкать.
Появление кошки в доме, где кто-то болеет, обещает хорошие новости, особенно если это белая кошка.
Как трактовать цвет кошки
- Рыжая кошка - обещает богатство и благополучие.
- Белая - к удаче во всем.
- Черный кот или кошка - защищают от воров, обещают здоровье и благополучие.
- Трехцветная кошка – это символ счастья.
Особенности и поведение заблудившегося животного
Если чужая кошка пришла в дом, то по приметам это сулит положительные события, которые проявятся в следующих изменениях:
- Улучшение материального положения.
- Скорая радость - рождение ребенка или свадьба.
- Устранение негатива.
Беременная кошка может появиться в доме для пополнения семьи. Если кот прибился перед свадьбой, то брак будет счастливым.
Раньше мы писали, каким образом коты могут предсказывать погоду и в какие прогнозы пушистиков стоит верить.
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