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Вот почему чужая кошка приходит в ваш дом: это не случайность

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Воскресенье 28 мая 2023 21:08
Вот почему чужая кошка приходит в ваш дом: это не случайность Почему кошка может прийти в чужой дом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если в ваш дом пришла незнакомая кошка, верите вы или нет, но это не просто так. Особенности поведения, характера, цвет животного - все, согласно народным приметам имеет значение.

Что на самом деле значит такое появление пушистика - узнайте ниже из нашего материала Styler.

Что значит визит кошки

Считается, что неожиданный визит пушистого гостя или гости - это в любом случае хорошая примета.

Если кошка или кот прибились к дому, то они приносят с собой счастье и отводят беду. Если же прогнать животное, можно нажить семь лет несчастья.

А если приютить такого кота, напротив, можно найти удачу и счастье на долгие годы. Как бы там ни было, животному нужно дать пристанище или хотя бы накормить и приласкать.

Появление кошки в доме, где кто-то болеет, обещает хорошие новости, особенно если это белая кошка.

Как трактовать цвет кошки

  • Рыжая кошка - обещает богатство и благополучие.
  • Белая - к удаче во всем.
  • Черный кот или кошка - защищают от воров, обещают здоровье и благополучие.
  • Трехцветная кошка – это символ счастья.

Особенности и поведение заблудившегося животного

Если чужая кошка пришла в дом, то по приметам это сулит положительные события, которые проявятся в следующих изменениях:

  • Улучшение материального положения.
  • Скорая радость - рождение ребенка или свадьба.
  • Устранение негатива.

Беременная кошка может появиться в доме для пополнения семьи. Если кот прибился перед свадьбой, то брак будет счастливым.

Раньше мы писали, каким образом коты могут предсказывать погоду и в какие прогнозы пушистиков стоит верить.

Читайте также о коте-клептомане, который грабит соседей и приносит своей владелице дорогие вещи и даже обувь.

Также узнайте, почему кошки любят рано просыпаться и не давать спать своим хозяевам.

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