"Відвів би тебе в туалет і ти там лежав би головою в унітаз": вчитель в Одесі погрожує дітям фізичним насиллям (відео)

Вчитель інформатики з Одеси говорить до своїх учнів з погрозами та шкодує, що не може їх бити. Тому педагог застосовує до дітей нецензурну лексику.
Учням вдалося зняти на камеру один з уроків і поширити відео соціальними мережами.
На кадрах відео видно, як вчитель стоїть посеред класу та кричить на учнів, які працюють за комп'ютерами. При цьому він називає їх "стадом д*білів". Після цього розпочинаються погрози про те, що він застосовував би до них фізичне насилля.
"Я ж кажу: шкода, що ухвалили цей закон, що до дітей у школі не можна застосовувати фізичне насилля. Ось так х*р*чив би вас, г*вно", - висловлюється педагог.
Після цих слів він починає погрожувати одній дитині в класі.
"Відвів би тебе в туалет, і ти там лежав би потім головою в унітазі. Ти мене довів. Я тебе з одного удару покладу", - говорить вчитель до учня.
При цьому дитина перепрошує, але погрози все одно продовжуються.
У коментарях до відео користувачі розділилися на два табори. Перші - це ті, хто одностайно виступають проти слів і дій вчителя.
Натомість інший "табір" хотів би побачити відео повністю та зрозуміти, що довело цього вчителя:
Однак, як пишуть активісти громадської організації "Батьки SOS", у Департаменті освіти та науки Одеси їм повідомили, що цього вчителя вже звільнено.
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