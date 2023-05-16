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У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською: деталі скандалу

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Вівторок 16 травня 2023 17:11
У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською: деталі скандалу У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

У 126-й школі міста Дніпра діти почали цькувати однокласницю Євдокію Юхимчук через те, що її матір попросила вчительку не розмовляти російською. Дівчинку буквально закидали погрозами, а батьки підтримали викладачку.

Про цю історію йдеться в сюжеті місцевого "11 каналу".

Деталі скандальної історії в школі

За словами Олени - матері Євдокії, булінг шестикласниці почала класна керівниця. Вчителька проводила урок не державною мовою. А мати дівчинки зробила їй зауваження.

Викладачка обурилась і одразу почала захищатися, що це "її рідна мова" та "урок вона ще не розпочала". Після цього вона вилучила дитину з конференції.

Образившись на зауваження, педагог одразу повідомила дітям, що відмовляється від їхнього класу аргументуючи це тим, що Євдокія її "довела до цього".

Після цього однокласники у соцмережах накинулись на дівчинку.

До цього ж батьки у своєму чаті стали на захист викладачки, а на Олену так само накинулись.

У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською: деталі скандалу

Батьки накинулись на матір Євдокії (скриншот з сюжету)

У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською: деталі скандалу

Батьки захищають викладачку (скриншот з сюжету)

У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською: деталі скандалу

Батьківський чат (скриншот з сюжету)

Після цього директорка школи скликала спецкомісію, однак ситуація так і не вирішилась.

Згодом мати школярки звернулась до мовного омбудсмена через це порушення вчительки, а також до органів освіти та до поліції.

"Школа потребує кардинальних змін в керівництві та в педагогічному складі", - заявила мама Євдокії.

Продовження історії

Наразі мовним скандалом займаються представники місцевих органів освіти. В управлінні дійсно стверджують, що вчителька грубо порушила законодавство.

"Спілкування в закладах освіти має відбуватися державною - українською мовою. Це незалежно від того чи це урок, чи спілкування на перервах", - сказала заступниця начальника управління освіти Дніпровської міськради Світлана Клявченко.

Однак долю викладачки в управлінні освіти вирішити не можуть, оскільки школи в кадрових питання мають повну автономію, а ця уже скандальна школа не зацікавлена в покаранні ані вчительки, ані школярів, які булили Євдокію.

"В цьому випадку ми маємо в першу чергу думати про дитину, про те, як їй допомогти прожити цей період. В управлінні освіти мають зробити висновки в межах своїх повноважень", - сказала представниця сім'ї Юхимчук.

"Якщо і надалі намагатимуться "зам'яти" конфлікт, то родина разом з юристами планує позиватися до суду", - додала родичка Євдокії.

Реакція мережі

Більшість коментаторів одностайно засудили вчительку та підтримали родину Юхимчуків.

  • В нас війна і ще є такі, що захищають російську мову і вважають її рідною, то що вони роблять в Україні? Чемодан - вокзал - Росія
  • Дніпряни, що з вами? Невже ті ракети, що прилетіли та летять й падають вам на голови, вбивають ваших рідних, нічого не змінили у вашому мозку? Якщо вам так важлива і близька російська, то може ваше місце не в Україні? Цькувати україномовну дитину і її маму, підтримувати вчительку, яка зневажає українську мову і, більш за все, підтримує Росію, - це так ганебно. Хочеться розмовляти російською або не вивчити українську - розмовляйте нею вдома або з друзями. А вчитель повинен розмовляти в школі українською мовою!
  • Батьки учнів вважають внутрішнім ворогом україномовну дитину і її батьків. Це що за школа така?
  • Цікаво, цілий клас дітей, які захищають московську мову і фактично насаджують її, не причетні до війни? Всі їхні татусі вдома, не на фронті? Може, в цьому причина? Бо інакше розуміли б, кого виховують. А вчителька сволота. В будь-якому конфлікті між дитиною і дорослим завжди винен дорослий.
  • Вчителі школи та батьки, одноголосно, підтримали булінг однокласників щодо дівчинки. Який жах! Цій Тетяні Вікторівні не соромно, що вона зробила? Ганьба такій вчительці.

Раніше ми писали про те, що в київському гуртку діти виступають під російські пісні, а батьків все влаштовує.

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