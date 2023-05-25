"Отвел бы тебя в туалет и ты там лежал бы головой в унитаз": учитель в Одессе угрожает детям физическим насилием (видео)

Учитель информатики из Одессы говорит своим ученикам с угрозами и сожалеет, что не может их избивать. Поэтому педагог применяет к детям нецензурную лексику.
Ученикам удалось снять на камеру один из уроков и распространить видео в социальных сетях.
На кадрах видео видно, как учитель стоит среди класса и кричит на учеников, работающих за компьютерами. При этом он называет их "стадом д*билов". После этого начинаются угрозы о том, что он применял бы к ним физическое насилие.
"Я же говорю: жаль, что приняли этот закон, что к детям в школе нельзя применять физическое насилие. Вот так х*р*ил бы вас, г*вно", - высказывается педагог.
После этих слов он начинает угрожать одному ребёнку в классе.
"Отвел бы тебя в туалет, и ты там лежал бы потом головой в унитазе. Ты меня довел. Я тебя с одного удара положу", - говорит учитель к ученику.
При этом ребенок извиняется, но угрозы все равно продолжаются.
В комментариях к видео пользователи разделились на два лагеря. Первые - это те, кто единодушно выступают против слов и действий учителя.
А другой "лагерь" хотел бы увидеть видео полностью и понять, что довело этого учителя:
Однако, как пишут активисты общественной организации "Батьки SOS", в Департаменте образования и науки Одессы им сообщили, что этот учитель уже уволен.
Ранее мы рассказывали об учительнице в Киеве, которая угрожала отвести детей в колонию.
А еще читайте о скандале в Днепре, где ученицу травят за просьбу к учительнице не говорить по-русски.