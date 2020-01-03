ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оружие будущего: в сети показали новый беспилотник для ВСУ (видео)

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 21:58
Оружие будущего: в сети показали новый беспилотник для ВСУ (видео)
Турецко-украинский истребитель (Кадр из видео)

Беспилотный самолет-истребитель имеет максимальный вес до 3,5 тонн

В сети показали, как выглядит перспективный турецко-украинский беспилотный истребитель. Видеоролик запостила компания Defense Express в своей видеопрограмме "Тайны Baykar".

Съемочная команда побывала на исследовательских и производственных мощностях компании "Байкар", которая является безоговорочным лидером Турции в изготовлении беспилотных комплексов военного назначения, и показала эксклюзивное видео.

Беспилотному самолету название еще не придумали. Однако есть тактико-технические требования. Беспилотный самолет-истребитель максимальным весом до 3,5 тонн может подниматься на высоту более чем 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5:00. Он управляется с помощью спутниковых систем. Беспилотник должен целиться в наземные и воздушные цели. Скорость более чем 900 км в час должны обеспечить доработаны украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия "Ивченко-Прогресс".

Беспилотник является следующим проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным БПЛА Akıncı.

"Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, - это создание ударного беспилотного истребителя, который будет иметь высокие маневренные характеристики и звуковую скорость. Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует", -рассказал директор компании Baykar Халук Байрактар.

Турецко-украинский истребитель показали в сети (YouTube)

Со щитом! Воины душевно поздравили украинцев с Новым годом (видео) Освобожденным из плена украинским военным восстановили личные документы ВСУ
Новости Украины Вооруженные силы Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь