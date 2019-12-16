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ВСУ показали, как уничтожают вражескую бронетехнику: яркие фото

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 10:37
ВСУ показали, как уничтожают вражескую бронетехнику: яркие фото
Украинские военные (Иллюстративное фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Зенитчики ВСУ провели учения в районе отвода войск на Донбассе

Украинские военные на Донбассе провели учебные стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2 и показали, как способны уничтожать беспилотники и бронетехнику противника. Мероприятия состоялись в Донецкой области в районе отвода тяжелого вооружения. Об этом передали в штабе ООС на странице в Facebook.

Также в сети показали зрелищные фотографии, как бойцы подразделения из состава ОТГ "Восток" оттачивают мастерство и отрабатывают навыки маневрирования.

По словам заместителя командира воинской части, которая защищает подступы к Марьинке и Красногоровке, по замыслу, личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции.

"Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена ​​на базе укрепленного грузового автомобиля. В ходе боевых стрельб армейцы отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, БПЛА и бронетехники условного противника", - рассказал офицер.

К занятиям привлекли военных, свободных от дежурства на боевых позициях.

В рамках тактико-специальных учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управлению огнем расчетов, рассказали в штабе.

Зенитчики ВСУ провели учения на Донбассе (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Особое внимание обращается на инженерное оборудование огневой позиции, ее охрану и оборону, быструю смену позиции, а также строгое соблюдение мер безопасности при боевой стрельбе.

Пользователи сети восхищаются мастерством военных и благодарят защитников Украины.

  • Успехов!
  • Молодцы!
  • Слава украинский воинам!

ВСУ показали, как уничтожают вражескую бронетехнику: яркие фото

Зенитчики ВСУ провели учения на Донбассе (Скрин комментариев facebook.com/pressjfo.news)

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