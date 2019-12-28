Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Иллюстративное фото (aa.com.tr)

Беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия

Американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел у границ Крыма разведывательный полет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.

Беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия, а затем провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.

Отметим, что в ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.

Напомним, сто 12 декабря российские военные артиллерийского подразделения армейского корпуса провели боевую подготовку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аннексированном Крыму.

Во время запусков беспилотников отрабатывались разведывательно-поисковые действия по обнаружению командных пунктов условного противника с дальнейшей передачей выявленных координат штабам артиллерийских подразделений.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе в Крыму российские военно-морские силы разместили эскадрилью дальних беспилотников "Форпост". Беспилотники были размещены вблизи Севастополя.

Также сообщалось, что украинские военные готовы применять зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" против российских БПЛА со стороны аннексированного Крыма. Как отметили в Военно-воздушных силах Украины, "Буки" являются эффективным оружием против БПЛА "Форпост" и "Орлан", которые размещены в аннексированном Крыму.