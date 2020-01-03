ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зброя майбутнього: в мережі показали новий безпілотник для ЗСУ (відео)

STYLERЖиття    03.01.2020 - 21:58
Зброя майбутнього: в мережі показали новий безпілотник для ЗСУ (відео)
Турецько-український винищувач (Кадр з відео)

Безпілотний літак-винищувач має максимальну вагу до 3,5 тонн

У мережі показали, як виглядає перспективний турецько-український безпілотний винищувач. Відеоролик запостила компанія Defense Express у своїй відеопрограмі "Таємниці Baykar".

Знімальна команда побувала на дослідних і виробничих потужностях компанії "Байкар", яка є беззаперечним лідером Туреччині у виготовленні безпілотних комплексів військового призначення, і показала ексклюзивне відео.

Безпілотному літаку назву ще не придумали. Однак є тактико-технічні вимоги. Безпілотний літак-винищувач максимальною вагою до 3,5 тонн може підніматися на висоту більш ніж 12 км і виконувати політ тривалістю до 5:00. Він управляється за допомогою супутникових систем. Безпілотник повинен цілитися в наземні і повітряні цілі. Швидкість більш ніж 900 км на годину повинні забезпечити доопрацьовані українські турбореактивні двигуни Al-25TLТ від запорізького підприємства "Івченко-Прогрес".

Безпілотник є наступним проектом для підприємства Baykar слідом за оперативно-стратегічним розвідувально-ударних БПЛА Akıncı.

"Наш черговий крок, який ми здійснимо в найближчому майбутньому, - це створення ударного безпілотного винищувача, який буде мати високі маневрені характеристики і звукову швидкість. Це буде великий проект і ми віримо, що Туреччина спільно з сусідніми і дружніми країнами його реалізує", -розповів директор компанії Baykar Халук Байрактар.

Турецько-український винищувач показали в мережі (YouTube)

Зі щитом! Воїни душевно привітали українців з Новим роком (відео) Звільненим з полону українським військовим відновили особисті документи ЗСУ
Новини України Збройні сили України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся