Зброя майбутнього: в мережі показали новий безпілотник для ЗСУ (відео)

Турецько-український винищувач (Кадр з відео)

Безпілотний літак-винищувач має максимальну вагу до 3,5 тонн

У мережі показали, як виглядає перспективний турецько-український безпілотний винищувач. Відеоролик запостила компанія Defense Express у своїй відеопрограмі "Таємниці Baykar".

Знімальна команда побувала на дослідних і виробничих потужностях компанії "Байкар", яка є беззаперечним лідером Туреччині у виготовленні безпілотних комплексів військового призначення, і показала ексклюзивне відео.

Безпілотному літаку назву ще не придумали. Однак є тактико-технічні вимоги. Безпілотний літак-винищувач максимальною вагою до 3,5 тонн може підніматися на висоту більш ніж 12 км і виконувати політ тривалістю до 5:00. Він управляється за допомогою супутникових систем. Безпілотник повинен цілитися в наземні і повітряні цілі. Швидкість більш ніж 900 км на годину повинні забезпечити доопрацьовані українські турбореактивні двигуни Al-25TLТ від запорізького підприємства "Івченко-Прогрес".

Безпілотник є наступним проектом для підприємства Baykar слідом за оперативно-стратегічним розвідувально-ударних БПЛА Akıncı.

"Наш черговий крок, який ми здійснимо в найближчому майбутньому, - це створення ударного безпілотного винищувача, який буде мати високі маневрені характеристики і звукову швидкість. Це буде великий проект і ми віримо, що Туреччина спільно з сусідніми і дружніми країнами його реалізує", -розповів директор компанії Baykar Халук Байрактар.

Турецько-український винищувач показали в мережі (YouTube)