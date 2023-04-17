Ортопедичні матраци, меблі і телевізор: на Закарпатті показали платну камеру для жінок (фото)

На Закарпатті презентували нову платну камеру у місцевому СІЗО із покращеними умовами тримання для ув'язнених жінок.
Про це передали у Закарпатській установі виконання покарань №9 на сторінці у Facebook.
Як зазначається, ремонт у камерах тут провели в ході реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року.
А ще - з метою гендерної рівності, в основі якої "повинні бути рівні права для представників різних статей".
У платній камері було збільшено норму площі на одного ув'язненого, також вона передбачає "мінімальний набір необхідних побутових умов".
Комфортабельна камера обладнана двоярусним ліжком з ортопедичними матрацами.
Також є кухня та кухонна гарнітура, ця кухонна зона оснащена необхідним столовим приладдям, посудом та рушниками.
Поставили холодильник і розмістили телевізор з електрочайником і не тільки.
На Закарпатті відкрили комфортабельну платну камеру для жінок у СІЗО (фото: facebook.com/zakuvp9)
"Основною метою є те, щоб кошти, отримані від надання платної послуги зараховувались до спеціального фонду державного бюджету установи та в подальшому були спрямовані на поліпшення умов тримання ув'язнених", - розповіли в установі виконання покарань.
Так виглядає платна комфортабельна камера для жінок у Закарпатському СІЗО (фото: facebook.com/zakuvp9)
В той самий час, конкретну вартість перебування в такій камері не назвали.
Тут варто нагадати, що за даними Мін'юсту на кінець 2021 року, з початку реалізації проекту послугою скористалися 1099 разів, загальна сума доходів склала 6105,6 тис. грн, внаслідок чого було відремонтовано 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.
А так камера виглядала до ремонту (фото: facebook.com/zakuvp9)
Раніше голова Мін'юсту Денис Малюська поінформував, що, наприклад, у платній камері у Львівському СІЗО було встановлено такі ціни: 1000 гривень - на добу, 3500 гривень - на тиждень, 4000 - на місяць.
Нагадаємо, перед цим в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини критикували проект із платних камер у СІЗО, називаючи дискримінацією за майновою ознакою.
Як повідомлялося, перші в Україні платні камери відкрилися у Лук'янівському СІЗО ще на початку травня 2020 року.