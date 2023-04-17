Ортопедичні матраци, меблі і телевізор: на Закарпатті показали платну камеру для жінок (фото)

Як зазначається, ремонт у камерах тут провели в ході реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року.

А ще - з метою гендерної рівності, в основі якої "повинні бути рівні права для представників різних статей".

Які покращення провели у камері СІЗО

У платній камері було збільшено норму площі на одного ув'язненого, також вона передбачає "мінімальний набір необхідних побутових умов".

Комфортабельна камера обладнана двоярусним ліжком з ортопедичними матрацами.

Також є кухня та кухонна гарнітура, ця кухонна зона оснащена необхідним столовим приладдям, посудом та рушниками.

Поставили холодильник і розмістили телевізор з електрочайником і не тільки.

На Закарпатті відкрили комфортабельну платну камеру для жінок у СІЗО (фото: facebook.com/zakuvp9)

Куди спрямовують кошти клієнтів

"Основною метою є те, щоб кошти, отримані від надання платної послуги зараховувались до спеціального фонду державного бюджету установи та в подальшому були спрямовані на поліпшення умов тримання ув'язнених", - розповіли в установі виконання покарань.

Так виглядає платна комфортабельна камера для жінок у Закарпатському СІЗО (фото: facebook.com/zakuvp9)

В той самий час, конкретну вартість перебування в такій камері не назвали.

Тут варто нагадати, що за даними Мін'юсту на кінець 2021 року, з початку реалізації проекту послугою скористалися 1099 разів, загальна сума доходів склала 6105,6 тис. грн, внаслідок чого було відремонтовано 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.

А так камера виглядала до ремонту (фото: facebook.com/zakuvp9)

Раніше голова Мін'юсту Денис Малюська поінформував, що, наприклад, у платній камері у Львівському СІЗО було встановлено такі ціни: 1000 гривень - на добу, 3500 гривень - на тиждень, 4000 - на місяць.