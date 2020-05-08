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Лукьяновское СИЗО в Киеве открыло платные камеры

Новости » Общество     08.05.2020 - 14:59
Лукьяновское СИЗО в Киеве открыло платные камеры
Фото: Денис Малюська (twitter.com/minjust.gov.ua)

Пилотный проект продлится до конца 2021 года

В Лукьяновском СИЗО в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что пилотный проект продлится до конца 2021 года, после чего будет решаться вопрос законодательного закрепления платной услуги. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в украинских СИЗО большинство помещений находятся в катастрофическом состоянии.

"Вместе с тем мы видим, что в следственных изоляторах, как правило, уже оборудованы камеры "повышенного комфорта". При этом, как со стороны администрации искусственно создаются условия для того, чтобы заключенные и их семьи доплачивали за определенные "услуги", так и последние всегда изыскивают способы улучшить условия своего пребывания в следственном изоляторе. Мы же хотим устранить эту коррупционную составляющую", - отметил министр.

Для мониторинга заполняемости платной камеры установят систему видеонаблюдения. За деньги заключенных до приговора будут переводить в камеры с улучшенными условиями. При этом не идет речь о VIP или люксовых камерах. В платных будет увеличена норма площади на человека и отгорожен санузел.

На сегодня в Лукьяновском СИЗО доступны такие две четырехместные камеры, одна трехместная и одна двухместная.

Напомним, еще в апреле министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в украинских СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта. Инициатива направлена на улучшение инфраструктуры тюрем, на которое в бюджете нет денег.

Теги Новости Украины камераЛукьяновское СИЗО
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