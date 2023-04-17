Ортопедические матрасы, мебель и телевизор: на Закарпатье показали платную камеру для женщин (фото)

Как отмечается, ремонт в камерах тут провели в ходе реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года.

А еще - с целью гендерного равенства, в основе которого "должны быть равные права для представителей разных полов".

Какие улучшения провели в камере СИЗО

В платной камере была увеличена норма площади на одного заключенного, также она предусматривает "минимальный набор необходимых бытовых условий".

Комфортабельная камера оборудована двухъярусной кроватью с ортопедическими матрасами.

Также есть кухня и кухонная гарнитура, эта кухонная зона оснащена необходимыми столовыми принадлежностями, посудой и полотенцами.

Поставили холодильник и разместили телевизор с электрочайником и не только.

На Закарпатье открыли комфортабельную платную камеру для женщин в СИЗО (фото: facebook.com/zakuvp9)

Куда направляют средства клиентов

"Основной целью является то, чтобы средства, полученные от предоставления платной услуги, зачислялись в специальный фонд государственного бюджета учреждения и в дальнейшем были направлены на улучшение условий содержания заключенных", - рассказали в учреждении исполнения наказаний.

Так выглядит платная комфортабельная камера для женщин в Закарпатском СИЗО (фото: facebook.com/zakuvp9)

В то же время конкретную стоимость пребывания в такой камере не назвали.

Тут стоит напомнить, что по данным Минюста на конец 2021 года, с начала реализации проекта услугой воспользовались 1099 раз, общая сумма доходов составила 6105,6 тыс. грн, в результате чего было отремонтировано 108 бесплатных камер на 716 койко-мест.

А так камера выглядела до ремонта (фото: facebook.com/zakuvp9)

Ранее глава Минюста Денис Малюська информировал, что, к примеру, в платной камере во Львовском СИЗО были установлены такие цены: 1000 гривен - в сутки, 3 500 гривен - в неделю, 4 000 - в месяц.