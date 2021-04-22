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Денисова: платные камеры в СИЗО - это дискриминация по имущественному признаку

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 12:02
Денисова: платные камеры в СИЗО - это дискриминация по имущественному признаку Фото: Денсіова назвала платные камеры в СИЗО дискриминацией по имущественному признаку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Андрей Василюк

Платные камеры в СИЗО являются дискриминацией по имущественному признаку. В отличие от процедуры внесения залога, которая прописана в законодательстве, платные камеры основаны на подзаконном акте и являются пилотным проектом Минюста.

Об этом интервью РБК-Украина рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Это же неравенство по имущественному признаку", - сказала Денисова, комментируя проект Минюста относительно платных камер.

Она отметила, что, например, в СИЗО Киева есть 20 платных мест. При этом в других камерах - ужасные условия, где даже отсутствует возможность нормально поспать. При этом эти 20 мест не всегда используются.

"Если вот одно такое место в СИЗО "продали" за 2 тысячи, чем эти две тысячи в месяц могут помочь другим заключенным, если у них даже отсутствует возможность нормально поспать? Вот в СИЗО Киева сделали 20 платных мест, собирают деньги. Не всегда все 20 мест используются. Иногда люди платят деньги, но их все равно не переводят в такую камеру, буквально на прошлой неделе у меня было такое обращение. Остальное - это же вообще ужас", - рассказала Денисова.

По ее словам, сейчас в Украине 27 свободных колоний в "замороженном" состоянии.

"Если в других у нас перенасыщение - так равзезите людей! Надо принимать такие административные решения, которые могут улучшить условия жизни людей уже сейчас. Я как уполномоченный не могу подходить избирательно к нормам Конституции, где запрещена дискриминация по имущественному признаку", - сказала омбудсмен.

Напомним, по состоянию на 5 октября 2020 года платные камеры в следственных изоляторах принесли государственному бюджету один миллион гривен. Больше всего заработало государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

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