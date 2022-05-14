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"Орки, держите штанишки": В Херсоне оккупантам напомнили, где их место

В Херсоне оккупантам сделали предупреждение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсоне российским оккупантам решили напомнить, что они здесь временно и город скоро будет освобожден ВСУ. Так, на столбах появились патриотические листовки с красноречивым текстом.

Об таким радостных "звоночках" сообщают в сети.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, убегать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - сказано в листовках на столбах.

В Херсоне патриоты напомнили россиянам, что они здесь временно (фото)

Напомним, что 14 мая глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился к жителям временно оккупированного Херсона. Он пообещал, что ВСУ вскоре освободят Херсон, нужно немного потерпеть.

"Ребят, потерпите, понимаю, что очень тяжело, ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле, но потерпите. Видите, от Харькова отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства дойдут, планируем мы все", – отметил он.

Как мы ранее писали, в Скадовске дети "попустили" российского оккупанта. Смотрите этот момент на видео.

Также читайте, что 14-летний украинец собрал почти миллион долларов на помощь ВСУ.

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Херсон