RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Орки, тримайте штанці": у Херсоні окупантам нагадали, де їх місце

У Херсоні окупантам зробили попередження (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсоні російським окупантам вирішили нагадати, що вони тут тимчасово і місто скоро буде звільнено ЗСУ. Так, на стовпах з'явилися патріотичні листівки з красномовним текстом.

Про такі радісні "дзвіночки" повідомляють у мережі.

"ВСУ йдуть! Орки, міцно тримайте свої штанці, тікати далеко доведеться - наші хлопці розійшлися, в живих жодного упиря зі зброєю не залишають", - сказано в листівках на стовпах.

У Херсоні патріоти нагадали росіянам, що вони тут тимчасово (фото)

Нагадаємо, що 14 травня глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім звернувся до жителів тимчасово окупованого Херсона. Він пообіцяв, що ЗСУ незабаром звільнять Херсон, потрібно трохи потерпіти.

"Хлопців, потерпіть, розумію, що дуже важко, ходять всякі, м'яко сказати, нехороші люди по нашій землі, але потерпіть. Бачите, від Харкова відсунули, зараз ленд-ліз, сили, засоби дійдуть, плануємо ми всі", - зазначив він.

Як ми раніше писали, у Скадовську діти "попустили" російського окупанта. Дивіться цей момент на відео.

Також читайте, що 14-річний українець зібрав майже мільйон доларів на допомогу ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон