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14-летний украинец собрал почти миллион долларов на помощь ВСУ: как ему это удалось

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Пятница 13 мая 2022 12:10
14-летний украинец собрал почти миллион долларов на помощь ВСУ: как ему это удалось Артем Фесько одержал победу в шоу Україна має талант (фото: СТБ)
Автор: Дмитрий Войналович

Победитель Україна має талант 10 Артем Фесько после полномасштабного вторжения России вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом, как и миллионы украинцев.

Юный артист с семьей уехал из Попельни Житомирской области в Польшу, спасаясь от ракет, которые летели прямо над головами Артема и его родных. Но за рубежом 14-летний певец не сидит, сложа руки, а направил свой талант на то, чтобы призвать мир о помощи Украине.

Благодаря выступлениям на благотворительных концертах в Европе Артем собирает средства на помощь Вооруженных сил Украины.

"Меня приглашали на благотворительные концерты, когда собирали средства на поддержку ВСУ в польском городе Лодзь. У меня был шок. Я и раньше выступал на больших и маленьких сценах, но та была самой большой за мою жизнь. Примерно 25 тысяч зрителей сидело только в зале. После концерта к нам подходили люди, поздравляли, обнимали, говорили слова поддержки", - рассказал парень ведущему СТБ Григорию Решетнику.

14-летний украинец собрал почти миллион долларов на помощь ВСУ: как ему это удалось

Артем Фесько (фото: СТБ)

В такие моменты, говорит он, "понимаешь, что весь мир с нами".

"Такая поддержка - и моральная, и материальная, делает нас еще более сильными, чем мы есть. Мы собрали примерно два с половиной миллиона злотых и полмиллиона долларов! Такая гордость за то, что я могу вносить свой вклад в помощь родной Украине", - добавил Артем.

Сейчас парень находится с бабушкой в Варшаве. Учится онлайн в своей школе, планирует новые выступления для сбора средств и мечтает как можно быстрее вернуться домой.

"Я очень хочу домой. Как бы здесь ни было хорошо, но дома гораздо лучше. Я соскучился по родным, которые остались, за друзьями, домашними животными. Очень хочется в Украину поскорее!" - признается он.

Напомним, что Ричард Гир выставил на продажу свой роскошный Jaguar ради украинцев.

Ранее мы писали, что легендарную футболку Скрябина, в которой он в 2014-м послал Путина в направлении российского корабля, продали за рекордную сумму.

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