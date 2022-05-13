"Бандера - батько наш": в Скадовске дети "попустили" российского оккупанта (видео)

Видео с разговором солдата РФ и украинского ребенка опубликовали в Twitter "Мост Херсона".

По видео можно заметить, что такой ответ вызвал недовольство у военного, который начал утверждать, что "батько ваш спалил Хатынь".

Далее россиянин интересуется у подростка, "кто такой для него Степан Бандера".

"В 1939-м", - ответил ему школьник, назвав тем самым дату начала Второй мировой войны.

На записи оккупант спрашивает у детей, когда началась "великая отечественная война".

На опубликованном ролике показан разговор россиянина и мальчика из Украины.

Как мы ранее писали, за последние десять лет в Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере. Если в 2012 году о позитивном отношении заявляли только 22% украинцев, то сейчас - 74%.

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