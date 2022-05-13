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"Бандера - батько наш": в Скадовске дети "попустили" российского оккупанта (видео)

Новина українською →
Скадовск, Пятница 13 мая 2022 10:32
"Бандера - батько наш": в Скадовске дети "попустили" российского оккупанта (видео) В Скадовске дети потролили оккупанта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Скадовске украинские дети преподали российскому оккупанту урок истории.

Видео с разговором солдата РФ и украинского ребенка опубликовали в Twitter "Мост Херсона".

На опубликованном ролике показан разговор россиянина и мальчика из Украины.

На записи оккупант спрашивает у детей, когда началась "великая отечественная война".

"В 1939-м", - ответил ему школьник, назвав тем самым дату начала Второй мировой войны.

Далее россиянин интересуется у подростка, "кто такой для него Степан Бандера".

"Батько наш", - ответил ему мальчик.

По видео можно заметить, что такой ответ вызвал недовольство у военного, который начал утверждать, что "батько ваш спалил Хатынь".

Как мы ранее писали, за последние десять лет в Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере. Если в 2012 году о позитивном отношении заявляли только 22% украинцев, то сейчас - 74%.

Также читайте, что в Николаев привезли настоящие "бандеромобили".

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