Оригинальный салат без майонеза, который поразит гостей: рецепт блюда с селедкой

Салат с сельдью - простая в приготовлении закуска к новогоднему столу. В то же время он хорошо сочетается с другими блюдами благодаря пикантному вкусу.

О том, как приготовить салат с селедкой на новогодний стол, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Что нужно для салата с селедкой

Для того, чтобы приготовить салат с сельдью к Новому году, понадобятся такие продукты:

кипяток - стакан

филе сельди (консервированная) - 2 шт.

свекла (среднего размера) - 2 шт.

консервированный зеленый горошек - 1 банка

укроп - несколько веточек

лук (маленький) - 2 шт.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

уксус - 2 ст. л.

сахар - 0,5 ч. л.

растительное масло - 3 ст. л.

горчица - 3 ч. л.

Как готовить салат с сельдью

Чтобы приготовить салат с сельдью без майонеза, свеклу нужно предварительно отварить. Лук также лучше замариновать. Это необходимо, чтобы убрать горчинку.

Почистите лук, нарежьте его кружочками и залейте кипятком, слегка посолив. Через 10 минут слейте жидкость, а лук присыпьте сахаром, залейте растительным маслом и уксусом.

Также добавьте горчицу и перец. Перемешайте ингредиенты и отставьте лук мариноваться.

Маринование лука улучшает вкус салата (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Пока лук маринуется, нарежьте филе сельди на небольшие кусочки. Лучше выбирать филе без косточек, или же обязательно их достать.

Переложите филе сельди в миску для салата. Снимите кожуру с вареной свеклы и нарежьте корнеплод на небольшие кусочки. Для эффектного вида салата, свеклу можно нарезать фигурными ломтиками.

Добавьте нарезанную свеклу к филе сельди. С консервированного горошка слейте жидкость, а укроп промойте, обсушите и измельчите ножом. Добавьте ингредиенты в салат вместе с маринованным луком.

Тщательно перемешайте ингредиенты - после этого новогодний салат можно подавать к столу.