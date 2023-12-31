Оригінальні посівалки українською мовою, які вразять господарів дому

Хто може засівати 1 січня

За традицією, засівати можуть лише хлопчики та чоловіки. Це пов'язано з тим, що раніше в народі вважали, що першим на Новий рік мав зайти в хату чоловік.

Засівати можна починати з раннього ранку, бажано ще до сходу сонця. Чоловіки співають посівалки та розсипають зерно по підлозі, яке символізувало достаток і родючість. Господарі дому пригощають посівальників хлібом, солодощами та грошима.

Оригінальні посівалки українською мовою

"Сійся, родися, жито, пшениця,

Горох, чечевиця, ф всяка пашниця,

Внизу корениста, зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі, і в коморі, і на полі".

Посівалки на 1 січня (фото: Getty Images)

"Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті – юудьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку - з новим щастям, з Новим роком!"

Яке свято 1 січня (фото: Getty Images)

"Нас послав Святий Василь засівати в заметіль

Й особливий дав наказ, щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так: “На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро, а для сміху ось пшоно,

На здоров'я вам овес, щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!”

Сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!".