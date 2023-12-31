UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оригінальні посівалки українською мовою, які вразять господарів дому

Як засівати 1 січня (фото: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

Засівання - традиційний обряд українського народу, який проводиться на Старий Новий рік, або ж на свято Василя. За новим церковним календарем це випадає на 1 січня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно засівати та які посівалки українською вразять господарів.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, сайт prof-osvita.

Хто може засівати 1 січня

За традицією, засівати можуть лише хлопчики та чоловіки. Це пов'язано з тим, що раніше в народі вважали, що першим на Новий рік мав зайти в хату чоловік.

Засівати можна починати з раннього ранку, бажано ще до сходу сонця. Чоловіки співають посівалки та розсипають зерно по підлозі, яке символізувало достаток і родючість. Господарі дому пригощають посівальників хлібом, солодощами та грошима.

Оригінальні посівалки українською мовою

"Сійся, родися, жито, пшениця,
Горох, чечевиця, ф всяка пашниця,
Внизу корениста, зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі, і в коморі, і на полі".

Посівалки на 1 січня  (фото: Getty Images)

"Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті – юудьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку - з новим щастям, з Новим роком!"

Яке свято 1 січня  (фото: Getty Images)

"Нас послав Святий Василь засівати в заметіль
Й особливий дав наказ, щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так: “На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро, а  для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес, щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!".

 

Читайте РБК-Україна в Google News
святасвята УкраїниНовий рік