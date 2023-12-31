Що не можна давати щедрівникам і засівальникам, аби не накликати біду

Щедрівники за новим стилем ходитимуть вітати українців зі святами на Щедрий вечір - 31 грудня, а посівальники - 1 січня вранці. Здавна ці обряди мають на меті закликати у дім господаря добробут і щастя, сприяти щедрому урожаю у наступному році. Але, щоб побажання здійснилися, треба гарно віддячити щедрівникам і віншувальникам.

Про те, що можна і не можна давати дітям, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що не можна давати щедрівникам та посівальникам

Здавна вважалося, що все, що бажатимуть щедрівники і посівальники - збуватиметься. А от якщо вони оминуть хату господаря, то це поганий знак. Саме тому так важливо гарно винагородити віншувальників, щоб вони захотіли прийти й наступного року побажати добра і щастя цій родині.

Традиційно щедрувальникам та посівальникам давали бублики, солодощі, яблука чи горіхи. Вже пізніше стали давати гроші. Зараз вважається, що не варто давати надто дрібні купюри чи монети, бо це свідчить про низький фінансовий статус господаря, або що ще гірше - про скупість.

Якщо ж окрім грошової винагороди, хочете пригостити щедрувальників солодощами, то не варто давати пампушки, які вже втратили першу свіжість. А також - льодяники, бо вони віщують, що наступний рік видасться складним. А ще - сучасні діти зазвичай не люблять такі цукерки.

У випадку, якщо пригощаєте дітей яблуками, мандаринками чи горіхами, то треба вибрати тільки найкращі плоди. На них точно не має бути ознак гнилі чи інших пошкоджень. Інакше господар не лише зганьбиться, а й накличе неврожай на наступний рік.

Також у деяких регіонах на Щедрий вечір під заборону потрапляє випічка з маком. Тобто її їсти можна, а от пригощати когось нею чи навіть вголос згадувати слово "мак" не варто. У народі вірили, що так людина матиме проблеми із вошами в наступному році.

Зазначимо, що не можна на свято замітати те зерно, яким посівали на Новий рік. Також його заборонено викидати, через кілька днів його треба згодувати домашнім тваринам або віддати птахам.