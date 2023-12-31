RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оригинальные посвевалки на украинском языке, которые поразят хозяев дома

Как засевать 1 января (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Засевание - традиционный обряд украинского народа, который проводится на Старый Новый год, или же на праздник Василия. По новому церковному календарю это выпадает на 1 января.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно засевать и какие посевалки на украинском языке поразят хозяев.

При написании материала были использованы источники: Википедия, сайт prof-osvita.

Кто может засевать 1 января

По традиции, засевать могут только мальчики и мужчины. Это связано с тем, что раньше в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина.

Засевать можно начинать с раннего утра, желательно еще до восхода солнца. Мужчины поют посевалки и рассыпают зерно по полу, которое символизировало изобилие и плодородие. Хозяева дома угощают посевальщиков хлебом, сладостями и деньгами.

Оригинальные сеялки на украинском языке

"Сійся, родися, жито, пшениця,
Горох, чечевиця, ф всяка пашниця,
Внизу корениста, зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі, і в коморі, і на полі".

Посевалки на 1 января (фото: Getty Images)

"Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті – юудьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку - з новим щастям, з Новим роком!"

Какой праздник 1 января (фото: Getty Images)

"Нас послав Святий Василь засівати в заметіль
Й особливий дав наказ, щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так: “На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро, а  для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес, щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!".

 

Читайте РБК-Украина в Google News
святасвята УкраїниНовый год