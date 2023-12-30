Покладіть ці речі в гаманець у новорічну ніч, щоб цілий рік водилися гроші

Існує повір'я, що у Новорічну ніч можна прикликати удачу та гроші. Для цього потрібно класти у гаманець певні речі. Спробуйте, можливо пощастить і вам.

Новорічний ритуал на багатство - покладіть це у свій гаманець

Якщо ви хочете, аби гроші завжди були у вашому гаманці, покладіть у нього "щасливу" монетку. Ідеально підійде якась копійка, яку ви знайшли або вам її хтось дав. У новорічну ніч ретельно вимийте монетку, аби на ній не залишилося ніякого бруду. Опівночі покладіть її у келих, залийте напоєм та загадайте бажання. Встигніть випити напій, а монетка має залишитися на дні. Потім перекладіть її гаманець і увесь рік щастя та багатство крокуватимуть поруч із вами.

Також у новорічну ніч ви можете покласти у гаманець купюру, яку вам хтось подарував. Подякуйте за презент та "зарядіть" свій гаманець багатством. Купюра, яку вам подарували від щирого серця, принесе чимало щастя. Гроші почнуть липнути, ніби мухи на мед.

Ще один варіант - лавровий лист. Опівночі покладіть його до гаманця та зарядіться потужною енергетикою грошей. Не діставайте "лаврушку", нехай вона пролежить поруч із грошима увесь рік. Приправа буде "притягувати" великі купюри, ніби магніт.

Якщо у вас немає купюри або ж ви не хочете класти у гаманець монетку чи лавровий лист, зробіть "щасливу записку". Для цього ритуалу візьміть невеликий папірець та у новорічну ніч напишіть на ньому суму, яку ви мрієте заробити у 2024 році. Важливо написати ще й те, на що саме ви плануєте витратити ці гроші. Потім покладіть папірець у гаманець.