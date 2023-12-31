Оригінальні посівалки українською мовою, які вразять господарів дому
Засівання - традиційний обряд українського народу, який проводиться на Старий Новий рік, або ж на свято Василя. За новим церковним календарем це випадає на 1 січня.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно засівати та які посівалки українською вразять господарів.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, сайт prof-osvita.
Хто може засівати 1 січня
За традицією, засівати можуть лише хлопчики та чоловіки. Це пов'язано з тим, що раніше в народі вважали, що першим на Новий рік мав зайти в хату чоловік.
Засівати можна починати з раннього ранку, бажано ще до сходу сонця. Чоловіки співають посівалки та розсипають зерно по підлозі, яке символізувало достаток і родючість. Господарі дому пригощають посівальників хлібом, солодощами та грошима.
Оригінальні посівалки українською мовою
"Сійся, родися, жито, пшениця,
Горох, чечевиця, ф всяка пашниця,
Внизу корениста, зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі, і в коморі, і на полі".
Посівалки на 1 січня (фото: Getty Images)
"Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті – юудьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку - з новим щастям, з Новим роком!"
Яке свято 1 січня (фото: Getty Images)
"Нас послав Святий Василь засівати в заметіль
Й особливий дав наказ, щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так: “На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро, а для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес, щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не можна давати щедрівникам і засівальникам, аби не накликати біду.
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