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Оригінальні посівалки українською мовою, які вразять господарів дому

Неділя 31 грудня 2023 13:33
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Оригінальні посівалки українською мовою, які вразять господарів дому Як засівати 1 січня (фото: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

Засівання - традиційний обряд українського народу, який проводиться на Старий Новий рік, або ж на свято Василя. За новим церковним календарем це випадає на 1 січня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно засівати та які посівалки українською вразять господарів.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, сайт prof-osvita.

Хто може засівати 1 січня

За традицією, засівати можуть лише хлопчики та чоловіки. Це пов'язано з тим, що раніше в народі вважали, що першим на Новий рік мав зайти в хату чоловік.

Засівати можна починати з раннього ранку, бажано ще до сходу сонця. Чоловіки співають посівалки та розсипають зерно по підлозі, яке символізувало достаток і родючість. Господарі дому пригощають посівальників хлібом, солодощами та грошима.

Оригінальні посівалки українською мовою

"Сійся, родися, жито, пшениця,
Горох, чечевиця, ф всяка пашниця,
Внизу корениста, зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі, і в коморі, і на полі".

День святого Василя: що не можна робити в це свято

Посівалки на 1 січня (фото: Getty Images)

"Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті – юудьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку - з новим щастям, з Новим роком!"

День святого Василя: що не можна робити в це свято

Яке свято 1 січня (фото: Getty Images)

"Нас послав Святий Василь засівати в заметіль
Й особливий дав наказ, щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так: “На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро, а для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес, щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не можна давати щедрівникам і засівальникам, аби не накликати біду.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які речі варто покласти в гаманець у новорічну ніч, щоб цілий рік водилися гроші.

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