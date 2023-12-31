Оригинальные посвевалки на украинском языке, которые поразят хозяев дома
Засевание - традиционный обряд украинского народа, который проводится на Старый Новый год, или же на праздник Василия. По новому церковному календарю это выпадает на 1 января.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно засевать и какие посевалки на украинском языке поразят хозяев.
При написании материала были использованы источники: Википедия, сайт prof-osvita.
Кто может засевать 1 января
По традиции, засевать могут только мальчики и мужчины. Это связано с тем, что раньше в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина.
Засевать можно начинать с раннего утра, желательно еще до восхода солнца. Мужчины поют посевалки и рассыпают зерно по полу, которое символизировало изобилие и плодородие. Хозяева дома угощают посевальщиков хлебом, сладостями и деньгами.
Оригинальные сеялки на украинском языке
"Сійся, родися, жито, пшениця,
Горох, чечевиця, ф всяка пашниця,
Внизу корениста, зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі, і в коморі, і на полі".
Посевалки на 1 января (фото: Getty Images)
"Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті – юудьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку - з новим щастям, з Новим роком!"
Какой праздник 1 января (фото: Getty Images)
"Нас послав Святий Василь засівати в заметіль
Й особливий дав наказ, щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так: “На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро, а для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес, щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что нельзя давать колядникам и засевателям, чтобы не навлечь беду.
Кроме этого, недавно стало известно, какие вещи следует положить в кошелек в новогоднюю ночь, чтобы целый год водились деньги.