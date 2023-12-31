Оригинальные посвевалки на украинском языке, которые поразят хозяев дома

Засевание - традиционный обряд украинского народа, который проводится на Старый Новый год, или же на праздник Василия. По новому церковному календарю это выпадает на 1 января.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно засевать и какие посевалки на украинском языке поразят хозяев.

Кто может засевать 1 января

По традиции, засевать могут только мальчики и мужчины. Это связано с тем, что раньше в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина.

Засевать можно начинать с раннего утра, желательно еще до восхода солнца. Мужчины поют посевалки и рассыпают зерно по полу, которое символизировало изобилие и плодородие. Хозяева дома угощают посевальщиков хлебом, сладостями и деньгами.

Оригинальные сеялки на украинском языке

"Сійся, родися, жито, пшениця,

Горох, чечевиця, ф всяка пашниця,

Внизу корениста, зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі, і в коморі, і на полі".

Посевалки на 1 января (фото: Getty Images)

"Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті – юудьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку - з новим щастям, з Новим роком!"

Какой праздник 1 января (фото: Getty Images)

"Нас послав Святий Василь засівати в заметіль

Й особливий дав наказ, щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так: “На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро, а для сміху ось пшоно,

На здоров'я вам овес, щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!”

Сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!".