Оригинальные мемы за считанные минуты. 10 лучших приложений для смартфонов и ПК

Сделать мем на смартфоне или компьютере помогут разные специализированные приложения для Android, iOS и Windows - так называемые мемогенераторы.

РБК-Украина (проект Styler) изучило разные предложения в сети и рассказывает о ряде лучших приложений и программ, которые помогут создать мемы в считанные минуты.

Meme Generator

Приложение для Android и iOS позволяет создавать мемы на основе обширной коллекции шаблонов или собственных изображений и GIF-файлов.

Кроме того, оно позволяет делиться своими творениями с друзьями и знакомыми через любое приложение, а также быстро сохранять мемы на любом гаджете.

Приложение Meme Generator (скриншот: play.google.com)

"Мемомет"

Это приложение для Android и iOS было разработано с использованием "умных" технологий - искусственного интеллекта.

Оно позволяет просматривать лучшие украинские мемы и создавать собственные с помощью коллажирования, автоматического вырезания или удаления объектов, добавления текста, замены фона и других инструментов.

Приложение "Мемомет" (скриншот: play.google.com)

"Canva: дизайн, фото та відео"

Это приложение для Android, iOS и Windows является универсальным фото и видеоредактором. Оно позволяет создавать коллажи, логотипы и собственные уникальные мемы.

В приложении содержится большая коллекция настраиваемых шаблонов, шрифтов и различных инструментов для работы с фото и видеоматериалами.

Приложение "Canva: дизайн, фото та відео" (скриншот: play.google.com)

piZap: Design & Edit Photos

Это приложение для Android и iOS позволяет не только создавать мемы, но и редактировать фотографии и другие изображения.

Оно содержит большое количество шрифтов, наклеек, рамок, фильтров, а также стандартных изображений на выбор.

Приложение piZap: Design & Edit Photos (скриншот: play.google.com)

Imgflip: Make Memes & GIFs

Это приложение для Android и Windows предоставляет пользователю доступ к обширной коллекции шаблонов и позволяет создавать собственные уникальные мемы с помощью "умных" технологий в несколько кликов.

Кроме того, приложение может создавать анимированные GIF-файлы, используя камеры гаджетов или другие видеофайлы.

Приложение Imgflip: Make Memes & GIFs (скриншот: play.google.com)

Supermeme.ai

Приложение для Android, iOS и Windows помогает преобразовывать простой текст в мемы в несколько кликов - с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, для создания мемов и графических изображений он позволяет использовать обширную коллекцию классических и современных шаблонов, а также собственные фотографии.

Приложение Supermeme.ai (скриншот: play.google.com)

Memix - Make memes fast

Это приложение для Android и Windows позволяет превращать текст в мемы с помощью "умных" алгоритмов, или же создавать их с помощью шаблонов (как статических, так и анимированных) и собственных фотографий.

Простое и удобное в использовании приложение предлагает создавать мемы, хранить их в собственной галерее, а также делиться с друзьями.

Приложение Memix - Make memes fast (скриншот: play.google.com)

Meme Maker - Mematic

Популярное приложение для Android и iOS содержит тысячи разных шаблонов и наклеек.

Оно позволяет создавать мемы в считанные минуты, работать с разными шрифтами, создавать коллажи и редактировать собственные изображения.

Приложение Meme Maker - Mematic (скриншот: play.google.com)

Memedroid - Memes App, Funny P

Приложение для Android и iOS - идеально для тех пользователей, которые любят не просто создавать оригинальные мемы, но и делиться ими с другими.

Эта программа является целым онлайн-сообществом поклонников юмора со всего мира, несколько похожим на социальную сеть. Здесь каждый желающий может опубликовать свои мемы и просмотреть другие доступные.

Приложение Memedroid - Memes App, Funny P (скриншот: play.google.com)

MemeMaker

Это приложение для Android, iOS и Windows является генератором мемов с современным дизайном.

Оно позволяет работать с шаблонами и фильтрами, собственными фотографиями или картинками, а также добавлять к изображению неограниченное количество текстовых блоков с разными шрифтами и цветами.

Приложение MemeMaker (скриншот: play.google.com)