Оригинальные мемы за считанные минуты. 10 лучших приложений для смартфонов и ПК
Сделать мем на смартфоне или компьютере помогут разные специализированные приложения для Android, iOS и Windows - так называемые мемогенераторы.
РБК-Украина (проект Styler) изучило разные предложения в сети и рассказывает о ряде лучших приложений и программ, которые помогут создать мемы в считанные минуты.
Meme Generator
Приложение для Android и iOS позволяет создавать мемы на основе обширной коллекции шаблонов или собственных изображений и GIF-файлов.
Кроме того, оно позволяет делиться своими творениями с друзьями и знакомыми через любое приложение, а также быстро сохранять мемы на любом гаджете.
Приложение Meme Generator (скриншот: play.google.com)
"Мемомет"
Это приложение для Android и iOS было разработано с использованием "умных" технологий - искусственного интеллекта.
Оно позволяет просматривать лучшие украинские мемы и создавать собственные с помощью коллажирования, автоматического вырезания или удаления объектов, добавления текста, замены фона и других инструментов.
Приложение "Мемомет" (скриншот: play.google.com)
"Canva: дизайн, фото та відео"
Это приложение для Android, iOS и Windows является универсальным фото и видеоредактором. Оно позволяет создавать коллажи, логотипы и собственные уникальные мемы.
В приложении содержится большая коллекция настраиваемых шаблонов, шрифтов и различных инструментов для работы с фото и видеоматериалами.
Приложение "Canva: дизайн, фото та відео" (скриншот: play.google.com)
piZap: Design & Edit Photos
Это приложение для Android и iOS позволяет не только создавать мемы, но и редактировать фотографии и другие изображения.
Оно содержит большое количество шрифтов, наклеек, рамок, фильтров, а также стандартных изображений на выбор.
Приложение piZap: Design & Edit Photos (скриншот: play.google.com)
Imgflip: Make Memes & GIFs
Это приложение для Android и Windows предоставляет пользователю доступ к обширной коллекции шаблонов и позволяет создавать собственные уникальные мемы с помощью "умных" технологий в несколько кликов.
Кроме того, приложение может создавать анимированные GIF-файлы, используя камеры гаджетов или другие видеофайлы.
Приложение Imgflip: Make Memes & GIFs (скриншот: play.google.com)
Supermeme.ai
Приложение для Android, iOS и Windows помогает преобразовывать простой текст в мемы в несколько кликов - с помощью искусственного интеллекта.
Кроме того, для создания мемов и графических изображений он позволяет использовать обширную коллекцию классических и современных шаблонов, а также собственные фотографии.
Приложение Supermeme.ai (скриншот: play.google.com)
Memix - Make memes fast
Это приложение для Android и Windows позволяет превращать текст в мемы с помощью "умных" алгоритмов, или же создавать их с помощью шаблонов (как статических, так и анимированных) и собственных фотографий.
Простое и удобное в использовании приложение предлагает создавать мемы, хранить их в собственной галерее, а также делиться с друзьями.
Приложение Memix - Make memes fast (скриншот: play.google.com)
Meme Maker - Mematic
Популярное приложение для Android и iOS содержит тысячи разных шаблонов и наклеек.
Оно позволяет создавать мемы в считанные минуты, работать с разными шрифтами, создавать коллажи и редактировать собственные изображения.
Приложение Meme Maker - Mematic (скриншот: play.google.com)
Memedroid - Memes App, Funny P
Приложение для Android и iOS - идеально для тех пользователей, которые любят не просто создавать оригинальные мемы, но и делиться ими с другими.
Эта программа является целым онлайн-сообществом поклонников юмора со всего мира, несколько похожим на социальную сеть. Здесь каждый желающий может опубликовать свои мемы и просмотреть другие доступные.
Приложение Memedroid - Memes App, Funny P (скриншот: play.google.com)
MemeMaker
Это приложение для Android, iOS и Windows является генератором мемов с современным дизайном.
Оно позволяет работать с шаблонами и фильтрами, собственными фотографиями или картинками, а также добавлять к изображению неограниченное количество текстовых блоков с разными шрифтами и цветами.
Приложение MemeMaker (скриншот: play.google.com)
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