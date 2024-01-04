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Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Четвер 04 січня 2024 17:24
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Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей Дехто з українців давно забув про телебачення (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Застосунки для навчання, розвитку та розваги дітей можна завантажувати як на смартфони, так і на планшети. Кращі додатки на Android перетворять дозвілля малюків і підлітків на неймовірно захоплюючу та корисну подорож незвіданим.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі й розповідає про низку найцікавіших додатків для дітей.

PlayKids+

Цей додаток пропонує дітям до 12 років понад 5000 мультфільмів, книг, розвиваючих ігор та інтерактивних занять. Доступний у 180 країнах 7 мовами.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток PlayKids+ (скріншот: play.google.com)

"Вивчаю - не чекаю"

Цей застосунок пропонує розвиваючі ігри та відеоуроки для "прокачки" знань початкової школи. Тут зібрані задачі з математики, таблиця множення, абетка та цікаві вправи для читання українською мовою в інтерактивному форматі.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток "Вивчаю - не чекаю" (скріншот: play.google.com)

Kids Doodle

Цей застосунок розроблено спеціально для дітей. Він є надзвичайно простим у використанні й захоплює можливістю малювати навіть на фото чи полотнах. При цьому можна використовувати яскраві кольори та унікальні пензлі, що малюють не тільки фарбами, але й неоновими "променями", веселкою тощо.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток Kids Doodle (скріншот: play.google.com)

"Догляд за дитиною"

Додаток для дітей від 3 років дозволяє поглянути на себе збоку. Він вчить гратися, розважатися, складати пазли, розв'язувати головоломки та навіть грати на різних музичних інструментах.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток "Догляд за дитиною" (скріншот: play.google.com)

Disney +

Велика кількість мультиків і фільмів від Disney стали легендарними. Цей додаток пропонує підліткам передивлятись улюблені фільми, серіали та мультфільми від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic. Крім того, він стане чудовим інструментом для "прокачки" англійської мови.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток Disney + (скріншот: play.google.com)

Piano +

Це - зручний додаток для дітей, які займаються музикою, або ж мріють про це. Він імітує гру на справжньому піаніно з реалістичними звуками. В його базі - понад 50 тисяч різних композицій.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток Piano + (скріншот: play.google.com)

Discovery Kids

Застосунок від популярного телеканала Discovery Kids об'єднує в собі ігри, програми, лекції та навіть цифрові книги. Все це допоможе дітям розвинути допитливість, креативність та уяву.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток Discovery Kids (скріншот: play.google.com)

Toca Kitchen

Цей додаток у легкій формі надихає дітей вчитися готувати різні страви, аби годувати улюблених персонажів. Можна навіть вигадувати власні рецепти, використовуючи різні інструменти та інгредієнти.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток Toca Kitchen (скріншот: play.google.com)

YouTube Kids

Цей застосунок для всіх вікових груп дозволяє шукати й переглядати різноманітний контент - від мультиків і серіалів, до вивчення іноземних мов чи занять спортом. При цьому батьки можуть з легкістю контролювати процес і стежити за дозвіллями дітей.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток YouTube Kids (скріншот: play.google.com)

Duolingo

Зручний додаток для вивчення понад 40 іноземних мов. Він дозволяє практикувати мовлення, читання, сприйняття мови на слух і правопис. Короткі уроки не дають нудьгувати, натомість пропонують цікаві завдання та підготовку до "живого" спілкування.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток Duolingo (скріншот: play.google.com)

Best Fiends

Цей застосунок - гра для дітей від 3 років. Вона розвиває логіку, вчить ухвалювати швидкі рішення та дозволяє рятувати своїх фантастичних героїв від підступних слимаків.

Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

Додаток Best Fiends (скріншот: play.google.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 20 класних YouTube-каналів з мультиками українською.

Згадайте також про найкращі мультфільми, які розчулять й насмішать і дітей, і дорослих.

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