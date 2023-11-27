Оригінальна картопля з салом на вечерю та свята: як її приготувати (відео)

Приготуйте цю оригінальну картоплю з салом, і ви не захочете готувати інакше. А ваші гості щоразу будуть у захваті!

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на сторінці в Instagram фуд-блогера Анастасії Станкевич ділиться рецептом незвичайної картоплі.

Інгредієнти

Для приготування візьміть:

картоплю середнього розміру

сало/підчеревину/грудинку

олію

сіль

спеції до картоплі: ніжний карі, копчена паприка і сухий часник

сметану

зелень

свіжий часник

копчену паприку

Як готувати

Картоплю середнього розміру відваріть протягом 10 хвилин у киплячій підсоленій воді й охолодіть. М'ясо наріжте невеликими шматочками.

Охолоджену картоплю наріжте кружечками, з'єднайте зі спеціями, олією і сіллю. Нанизуйте по черзі картоплю й сало на шпажки, викладіть на пергамент і запікайте при 190 градусах протягом 25 хвилин.

Після приготування посипте зеленню. Подавати страву можна зі сметанним соусом. Для цього просто змішайте сметану, зелень, свіжий часник і копчену паприку.

Готово. Смачного!