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Оригінальна картопля з салом на вечерю та свята: як її приготувати (відео)

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 17:29
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Оригінальна картопля з салом на вечерю та свята: як її приготувати (відео) Картопля з салом на відео (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Приготуйте цю оригінальну картоплю з салом, і ви не захочете готувати інакше. А ваші гості щоразу будуть у захваті!

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на сторінці в Instagram фуд-блогера Анастасії Станкевич ділиться рецептом незвичайної картоплі.

Інгредієнти

Для приготування візьміть:

  • картоплю середнього розміру
  • сало/підчеревину/грудинку
  • олію
  • сіль
  • спеції до картоплі: ніжний карі, копчена паприка і сухий часник
  • сметану
  • зелень
  • свіжий часник
  • копчену паприку

Як готувати

Картоплю середнього розміру відваріть протягом 10 хвилин у киплячій підсоленій воді й охолодіть. М'ясо наріжте невеликими шматочками.

Охолоджену картоплю наріжте кружечками, з'єднайте зі спеціями, олією і сіллю. Нанизуйте по черзі картоплю й сало на шпажки, викладіть на пергамент і запікайте при 190 градусах протягом 25 хвилин.

Після приготування посипте зеленню. Подавати страву можна зі сметанним соусом. Для цього просто змішайте сметану, зелень, свіжий часник і копчену паприку.

Готово. Смачного!

Раніше ми розповідали, як приготувати класичні деруни без картоплі.

Читайте також, що потрібно зробити, щоб картопля не проростала у погребі.

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картошка приготування страв