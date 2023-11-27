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Оригинальный картофель с салом на ужин и праздники: как его приготовить (видео)

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 17:29
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Оригинальный картофель с салом на ужин и праздники: как его приготовить (видео) Картофель с салом на видео (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Приготовьте этот оригинальный картофель с салом, и вы не захотите готовить иначе. А ваши гости каждый раз будут в восторге!

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на странице в Instagram фуд-блогера Анастасии Станкевич делится рецептом необычного картофеля.

Ингредиенты

Для приготовления возьмите:

  • картофель среднего размера
  • сало/подбрюшину/грудинку
  • подсолнечное масло
  • соль
  • специи к картофелю: нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок
  • сметану
  • зелень
  • свежий чеснок
  • копченую паприку

Как готовить

Картошку среднего размера отварите в течение 10 минут в кипящей подсоленной воде и охладите. Мясо нарежьте небольшими кусочками.

Охлажденный картофель нарежьте кружочками, соедините со специями, растительным маслом и солью. Нанизывайте картофель и сало на шпажки поочередно, выложите на пергамент и запекайте при 190 градусах в течение 25 минут.

После приготовления посыпьте зеленью. Подавать блюдо можно со сметанным соусом. Для этого просто смешайте сметану, зелень, свежий чеснок и копченую паприку.

Готово. Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить классические драники без картофеля.

Читайте также, что нужно сделать, чтобы картофель не прорастал в погребе.

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