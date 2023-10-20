Готуємо смачні деруни без картоплі: простий рецепт улюбленої страви
Одна з найулюбленіших серед українців страв - деруни. Така страва дуже смачна, до того ж її дуже легко приготувати та можна навіть експериментувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Зокрема, у класичному рецепті обов’язково присутня картопля, але її можна замінити на моркву. На приготування знадобиться всього лиш пів години.
Що знадобиться
Для приготування дерунів з моркви на 2 порції знадобиться:
- морква - 250
- борошно пшеничне - 50 г
- яйця курячі - 1 шт.
- сіль, сік лимона, олія соняшникова - до свого смаку
Спосіб приготування:
Спочатку моркву потрібно почистити, помити та натерти на тертці. Далі додати до неї яйце та все перемішати.
До отриманої маси додайте борошно, посоліть на свій смак і все добре перемішайте. Після цього додайте лимонний сік, знову все перемішайте.
Розігрійте на сковороді олію і ложкою викладайте тісто невеликими дерунами. Обсмажте їх із двох сторін на середньому вогні до золотистості - на це знадобиться 5-10 хвилин.
В кінці готові деруни викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.
Рецепт приготування дерунів (фото: Freepik)
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