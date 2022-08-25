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Что нужно сделать, чтобы картошка не прорастала в погребе: поможет маленькая хитрость

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 11:26
Что нужно сделать, чтобы картошка не прорастала в погребе: поможет маленькая хитрость Как правильно хранить картофель (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если у вас картошка прорастает в погребе, то несколько советов помогут этого избежать. В частности, появление на картофеле ростков говорит о том, что ее можно сажать. И, безусловно, это хорошая новость, если на дворе апрель или май.

Однако, если они появляются зимой, когда до посадки еще много времени, то картофель вы храните неправильно.

Что сделать, чтобы картошка раньше времени не прорастала в погребе - читайте ниже.

Важно лишь создать необходимые условия в погребе или кладовой и воспользоваться следующим советом.

Как сохранить картофель

Кроме того, что в погребе должен поддерживаться постоянный температурный режим в пределах 2-3 градусов тепла, нужно в определенный момент запастись лимоном или яблоком.

Важно, когда на картофеле начинают появляться ростки, их нужно оборвать. Также в ящик с картофелем необходимо будет положить несколько лимонов.

Разрезать цитрусовые не нужно, достаточно сделать в них несколько сквозных проколов.

Отметим, что на 100 кг картофеля нужен один большой лимон.

Такой фрукт препятствует прорастанию корнеплодов.

Кроме того, вместо лимонов можно положить в мешок или ящики с картофелем одно, или два кислых яблока.

Продлить срок хранения картофеля также может папоротник или листья красной рябины. Их кладут в мешки или в ящики на дно, а затем засыпают картофель.

Такие растения выделяют особые вещества - фитонциды, уничтожающие болезнетворные микроорганизмы.

Добавим, чтобы картофель не прорастал, его рекомендуется хранить отдельно от других культур, за исключением свеклы и редьки. Дело в том, что этим овощам для сохранения вкусовых качеств требуется влага, которую они и будут впитывать, защищая картофель от прорастания и загнивания.

Раньше фермеры назвали сорта картофеля для рекордного урожая.

Также мы писали, когда надо копать картошку, чтобы она точно долежала до весны.

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