Орхідея завалить вас квітами і буде активно рости: простий секрет догляду
Догляд за орхідеями має багато нюансів. І хоча ця квітка вважається не надто примхливою, у деяких квітникарів вона може просто відмовлятися рости й квітнути.
Як ростити екзотику на підвіконні, розповіла експертка з вирощування цих квітів на каналі Світ орхідей в TikTok.
Маленький секрет догляду за орхідеями
Кожного разу після поливу з піддонів, протирайте листочки орхідей чистою водою. Для цього вам знадобиться фланелева ганчірка і відстояна вода кімнатної температури.
Якщо правильно доглядати за орхідеями, вони порадують вас пишним цвітінням і щоразу викидатимуть по два квітконоси.
Великий "секрет" орхідей
Пишне цвітіння орхідеям забезпечить правильне добриво.
Квітникарка радить придбати витяжку з біогумусу. Поливати з таким добривом треба в період вегетації, тобто коли активно росте коріння і листя, до появи квітконосів.
Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Коли орхідеї квітнуть, поливати з добривом не треба.
Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey
Як приготувати добриво
Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.
Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю.
Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб орхідея "напилася". Потім можна злити воду і протерти листя чистою водою.
Раніше ми писали, що робити з орхідеєю, щоб вона цвіла цілий рік.
Також читайте, як зробити так, щоб орхідея викинула одразу кілька квітконосів.