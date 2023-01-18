Орхідея завалить вас квітами і буде активно рости: простий секрет догляду

Догляд за орхідеями має багато нюансів. І хоча ця квітка вважається не надто примхливою, у деяких квітникарів вона може просто відмовлятися рости й квітнути.

Як ростити екзотику на підвіконні, розповіла експертка з вирощування цих квітів на каналі Світ орхідей в TikTok.

Маленький секрет догляду за орхідеями

Кожного разу після поливу з піддонів, протирайте листочки орхідей чистою водою. Для цього вам знадобиться фланелева ганчірка і відстояна вода кімнатної температури.

Якщо правильно доглядати за орхідеями, вони порадують вас пишним цвітінням і щоразу викидатимуть по два квітконоси.

Великий "секрет" орхідей

Пишне цвітіння орхідеям забезпечить правильне добриво.

Квітникарка радить придбати витяжку з біогумусу. Поливати з таким добривом треба в період вегетації, тобто коли активно росте коріння і листя, до появи квітконосів.

Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Коли орхідеї квітнуть, поливати з добривом не треба.

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Як приготувати добриво

Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю.

Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб орхідея "напилася". Потім можна злити воду і протерти листя чистою водою.