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Орхидея завалит вас цветами и будет активно расти: простой секрет ухода

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Среда 18 января 2023 16:10
Орхидея завалит вас цветами и будет активно расти: простой секрет ухода Как ухаживать за орхидеей (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Уход за орхидеями имеет много нюансов. И хотя этот цветок считается не слишком капризным, у некоторых цветоводов он может просто отказываться расти и цвести.

Как растить экзотику на подоконнике, рассказала эксперт по выращиванию этих цветов на канале Світ орхідей в TikTok.

Маленький секрет ухода за орхидеями

Каждый раз после полива из поддонов протирайте листики орхидей чистой водой. Для этого вам понадобится фланелевая ткань и отстоявшаяся вода комнатной температуры.

Если правильно ухаживать за орхидеями, они обрадуют вас пышным цветением и каждый раз будут выбрасывать по два цветоноса.

Большой "секрет" орхидей

Пышное цветение орхидеям обеспечит правильное удобрение.

Цветовод советует приобрести вытяжку из биогумуса. Поливать с таким удобрением нужно в период вегетации, то есть когда активно растут корни и листья, до появления цветоносов.

Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой. Когда орхидеи цветут, поливать с удобрением не следует.

Орхидея завалит вас цветами и будет активно расти: простой секрет ухода

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Как приготовить удобрение

Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.

Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость чуть больше горшка с орхидеей.

Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы орхидея "напилась". Затем можно слить воду и протереть листья чистой водой.

Раньше мы писали, что делать с орхидеей, чтобы она цвела круглый год.

Также читайте, как сделать так, чтобы орхидея выбросила сразу несколько цветоносов.

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сад и огород Орхидея