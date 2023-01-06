Орхидея будет ломаться от цветоносов: секрет пышного цветения красавицы

Пышное цветение орхидеи – мечта любого цветовода. Но очень часто бывает, что вы приобретаете вазон с несколькими цветоносами, они отцветают, и больше экзотическая красавица не может выпустить несколько цветоносов, радость, если хоть один.

Много света

Несмотря на некоторые предупреждения, что орхидею нельзя держать на подоконнике, эксперт советует поставить вазон на окно. Так цветок сможет получить максимум освещения, что для орхидеи очень важно. Главное – без прямых солнечных лучей, особенно летом.

Правильный полив

Своевременно поливайте орхидею, но не заливайте. Растение должно получать воду вовремя. То есть нельзя допускать пересушивания или перелива.

Как сделать, чтобы орхидея пышно цвела (фото: freepik)

Удобрения

Вносите удобрения своевременно. Это важно делать в период вегетации – активного наращивания листьев, а также когда растение начинает выпускать цветоносы.