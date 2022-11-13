Це добриво з холодильника змусить вашу орхідею шалено квітнути
Орхідея доволі проста у вирощуванні рослина, попри всю її екзотичність. Однак нерідко буває таке, що красуня відцвіла і все - більше випускати стрілки з бубонами ніяк не хочу.
На щастя, спосіб "струснути" орхідею є. Про нього розповіли на каналі Квіти та рослини.
Підгодуйте орхідею молоком для шалено гарного цвітіння
Річ у тім, що молочні білки, а також мікроелементи, які містяться в молоці, прекрасно живлять квітку і дають їй достатньо сил для пишного і шалено красивого цвітіння цілий рік.
Як приготувати розчин
У 500 мл м'якої води додайте 1 ст. л. молока (краще цільного, 3,2-6% жирності).
Поставте орхідею у велику миску і рясно пролийте. Залиште на 15 хвилин, потім зайву рідину злийте.
Фото: Як змусити орхідею цвісти (pixabay)
Повторюйте кожні 2 тижні (мінімум - раз на місяць).
А також регулярно, хоча б раз в 1-2 тижні, протирайте листя з обох сторін ватним диском, змоченим в розчині з 1 ст. л. молока і 2 ст. л. води.
Раніше ми писали, де поставити орхідею, щоб вона точно розквітнула.
Також читайте про дешевий аптечний засіб, який змусить вашу орхідею квітнути знову і знову.