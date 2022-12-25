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Кімнатні рослини активно підуть в ріст з цими краплями (інструкція)

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Неділя 25 грудня 2022 10:54
Кімнатні рослини активно підуть в ріст з цими краплями (інструкція) Як приготувати добриво для кімнатних рослин (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Домашні квіти у вазонах так само як і все живе, потребують вітамінів для повноцінного росту і розвитку. Чим "прокапати" горщики, щоб отримати квітучий сад вдома?

Про це пише Telegram канал Квіти та рослини.

Квіти люблять вітаміни групи В

Ці вітаміни добре впливають на рослину, прискорюють обмін речовин, зміцнюють коріння, під їх впливом рослини краще ростуть і розвиваються.

Які вітаміни і як підживлювати

Вітамін В1 допомагає рослинам пережити стресові умови, а також стимулює їх зростання.

Для підгодівлі готують розчин з 1 мл вітаміну, розведеного в літрі води.

Вітамін В3 (або нікотинова кислота) відмінно підходить для реанімації рослин.

Розчин готується в пропорції на літр води 1 мл вітаміну. Можна посилити його іншими вітамінами, наприклад, В1 або В6.

Вітамін В6 стимулює імунну систему рослин, допоможе врятувати ослаблені і хворі квіти.

Розчин готується в тій же пропорції, як і вітамін В3.

Кімнатні рослини активно підуть в ріст з цими краплями (інструкція)

Вітаміни - рятівники ваших кімнатних рослин (фото: freepik)

Вітамін В12 бере участь у виробленні хлорофілу, активізує зростання і обмін речовин рослин.

Використовуйте 1 мл вітаміну на літр води.

Вітамін С (або аскорбінова кислота) допомагає рослини чинити опір різним захворюванням, як і людям. Також вітамін С допоможе в боротьбі з хлорозом.

Пропорції такі самі.

Раніше ми писали, чи можна вдома тримати алое.

Крім того читайте, як підживити і захистити кімнатні рослини за допомогою кориці.

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