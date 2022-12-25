Кімнатні рослини активно підуть в ріст з цими краплями (інструкція)
Домашні квіти у вазонах так само як і все живе, потребують вітамінів для повноцінного росту і розвитку. Чим "прокапати" горщики, щоб отримати квітучий сад вдома?
Про це пише Telegram канал Квіти та рослини.
Квіти люблять вітаміни групи В
Ці вітаміни добре впливають на рослину, прискорюють обмін речовин, зміцнюють коріння, під їх впливом рослини краще ростуть і розвиваються.
Які вітаміни і як підживлювати
Вітамін В1 допомагає рослинам пережити стресові умови, а також стимулює їх зростання.
Для підгодівлі готують розчин з 1 мл вітаміну, розведеного в літрі води.
Вітамін В3 (або нікотинова кислота) відмінно підходить для реанімації рослин.
Розчин готується в пропорції на літр води 1 мл вітаміну. Можна посилити його іншими вітамінами, наприклад, В1 або В6.
Вітамін В6 стимулює імунну систему рослин, допоможе врятувати ослаблені і хворі квіти.
Розчин готується в тій же пропорції, як і вітамін В3.
Вітаміни - рятівники ваших кімнатних рослин (фото: freepik)
Вітамін В12 бере участь у виробленні хлорофілу, активізує зростання і обмін речовин рослин.
Використовуйте 1 мл вітаміну на літр води.
Вітамін С (або аскорбінова кислота) допомагає рослини чинити опір різним захворюванням, як і людям. Також вітамін С допоможе в боротьбі з хлорозом.
Пропорції такі самі.
Раніше ми писали, чи можна вдома тримати алое.
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