"Організували онлайн-знайомство": Інна Мірошниченко розповіла про першу розмову з названою донькою

Що написала Інна Мірошниченко

"Якщо дитина евакуйована закордон, то перед тим, як відправити кандидата в країну евакуації, організовують онлайн-знайомство. Служба, заклад і кандидат спілкуються, ставлять питання (здоров’я, розвиток, будь-які інші питання, які можуть хвилювати), і якщо після цього сумнівів немає, дитину просять зайти", - зазначила вона у пості.

Крім того, багатодітна мама розповіла, що раніше Ангеліна вже мала онлайн-розмову, після якої зустріч не відбулася. На тлі цього знаменитість побоювалася, що дитина матиме переживання, що і цього разу до неї ніхто не приїде.

Проте, на щастя, ситуація склалася інакше, адже Мірошниченки зрозуміли, що дівчинка буде жити у їхній сім'ї.

"Ангеліна дивиться на нас і питає: "Ви приїдете?". Ми одразу в один голос сказали: "ТАК". Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже: "То.. Це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?…", - поділилася відома українка.

Названа донька пари Ангеліна (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Також дружина ведучого написала, що після віртуального знайомства їм вдалося приїхати до Ангеліни за півтора тижня. Це пов’язано з тим, що шоумен мав роботу та відрядження, а Інна сама не наважувалась сідати за кермо на далеку відстань. 10 днів очікування були нелегкими і для них, і для названої доньки.

"Я не знаю, скільки думок було в голові у дитини… "А раптом і вони не приїдуть?"… Але… Ми приїхали - і це головне", - додала вона.

Подружжя виховує чотирьох дітей (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про зіркову родину

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко - український ведучий та шоумен. Його обраниця - Інна Рудник (дівоче прізвище жінки) - працює юристкою.

Пара виховує двох біологічних дітей: сина Марка та доньку Мію. Влітку минулого року подружжя всиновило хлопчика Марселя з Житомирського дитячого будинку, а тепер їхня родина стала більшою ще на одну дитину.

У соцмережах зірки діляться подробицями усиновлення. Зокрема, розповідають про всі складнощі, з якими довелося зіштовхнутися, а також діляться певними історіями на цю тему, як-от, наприклад, спогадами про онлайн знайомство.