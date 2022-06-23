Организм подает сигналы о нехватке воды: на что нужно обратить внимание

Чувство жажды

Это самый очевидный признак. И специалисты рекомендуют в случае жажды именно воду, так как именно она нужна организму. Сладкие напитки, газированные или соки - утоляют жажду буквально на несколько минут и усиливают жажду еще больше.

Чувство голода

Иногда сложно понять, вы действительно хотите есть или организму нужна вода. Если прием пищи у вас был совсем недавно, а вам внезапно захотелось пить - выпейте стакан воды. Если чувство голода ушло, значит его и не было. Это была жажда, которая замаскировалась.

Сухость во рту

Если в течение дня вы чувствуете сухость во рту, то обратите на это внимание. Организм так подает сигнал, что ему не хватает влаги. Поставьте стакан воды или бутылку рядом с рабочим местом и установите напоминания, чтобы не забывать попить.

Неприятный запах из рта

Неприятный запах изо рта может быть по разным причинам - от проблем с зубами до нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Но в некоторых случаях неприятный запах сигнализирует, что ваш организм обезвожен и нужно пить больше обычной воды.

Нарушение сосредоточенности

Мозг порой начинает "тормозить" и вы не можете сконцентрироваться на какой-то задаче. Попробуйте выпить стакан воды. Исследования показывают, что нехватка жидкости в организме замедляет мозговую активность и снижает концентрацию.

Повышенное потоотделение

С потом из организма выходит влага. И ваша задача - быстро восполнить потери. При постоянном повышенном потоотделении стоит обратиться к врачу и найти причину. Но если на улице жаркая погода или вы ведете активный способ жизни, занимаетесь спортом и потеете - вам просто необходимо большое количество воды.

Жаркие страны

При жаре организм теряет намного больше влаги. Поэтому наличие бутылочки воды - правило номер один. Восполнять нехватку воды в организме нужно регулярно, иначе ваши путешествия будут омрачены плохим самочувствием.

Температура

Если температура тела повысилась, то организму жизненно необходимо много воды. В таком случае можно пить не только обычную воду, но и чай с лимоном, морсы и компоты. Это поможет организму быстро справиться с болезнью.

Беременность

Беременные женщины, особенно на поздних сроках, стараются пить воды меньше - чтобы не было отеков. Но это неправильно, так как вода очень важна для здоровья мамы и нормального развития плода. В день беременным нужно выпивать не менее 10 стаканов воды.

Кормление грудью

Если женщина кормит ребенка грудью, количество жидкости тоже должно постоянно пополняться. Это может быть обычная вода, специальные чаи, соки. Молоко состоит из воды, поэтому здоровье мамы и малыша тоже в какой-то мере зависит от воды. Оптимальная доза - 12-14 стаканов в день.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Проблемы с пищеварением нуждаются в соответствующем лечении. И не забывайте о воде. Например, при диарее или рвоте человек стремительно теряет жидкость и ее нужно быстро восполнять, чтобы не ухудшить состояние. А еще вода нужна для нормальной работы органов желудочно-кишечного тракта и общего самочувствия.

Похмелье

Употребление алкоголя связано с обезвоживанием организма напрямую. И состояние похмелья чаще всего связано с тем, что организм потерял очень быстро большое количество воды. Чтобы побыстрее нормализовать свое состояние и быстро восстановиться, нужно пить очень много воды.