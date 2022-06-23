Організм подає сигнали про нестачу води: на що потрібно звернути увагу

Відчуття спраги

Це найочевидніша ознака. І фахівці рекомендують в разі спраги саме воду, бо саме вона потрібна організму. Солодкі напої, газовані або соки - втамовують спрагу буквально на кілька хвилин і підсилюють спрагу ще більше.

Почуття голоду

Іноді складно зрозуміти, ви дійсно хочете їсти або організму потрібна вода. Якщо прийом їжі у вас був зовсім недавно, а вам раптово захотілося пити - випийте склянку води. Якщо відчуття голоду пішло, значить його і не було. Це була спрага, яка замаскувалася.

Сухість у роті

Якщо протягом дня ви відчуваєте сухість у роті, то зверніть на це увагу. Організм так подає сигнал, що йому не вистачає вологи. Поставте склянку води або пляшку поруч з робочим місцем і встановіть нагадування, щоб не забувати попити.

Неприємний запах з рота

Неприємний запах з рота може бути з різних причин - від проблем із зубами до порушень роботи шлунково-кишкового тракту. Але в деяких випадках неприємний запах сигналізує, що ваш організм зневоднений і потрібно пити більше звичайної води.

Порушення зосередженості

Мозок часом починає "гальмувати" і ви не можете сконцентруватися на якійсь задачі. Спробуйте випити склянку води. Дослідження показують, що нестача рідини в організмі уповільнює мозкову активність і знижує концентрацію.

Підвищене потовиділення

З потім з організму виходить волога. І ваше завдання - швидко заповнити втрати. При постійному підвищеному потовиділенні варто звернутися до лікаря і знайти причину. Але якщо на вулиці спекотна погода або ви ведете активний спосіб життя, займаєтеся спортом і потієте - вам просто необхідна велика кількість води.

Жаркі країни

При спеці організм втрачає набагато більше вологи. Тому наявність пляшечки води - правило номер один. Заповнювати нестачу води в організмі потрібно регулярно, інакше ваші подорожі будуть затьмарені поганим самопочуттям.

Температура

Якщо температура тіла підвищилася, то організму життєво необхідно багато води. В такому випадку можна пити не тільки звичайну воду, але і чай з лимоном, морси та компоти. Це допоможе організму швидко впоратися з хворобою.

Вагітність

Вагітні жінки, особливо на пізніх термінах, намагаються пити води менше - щоб не було набряків. Але це неправильно, бо вода дуже важлива для здоров'я мами та нормального розвитку плода. У день вагітним потрібно випивати не менше 10 склянок води.

Годування груддю

Якщо жінка годує дитину грудьми, кількість рідини теж має постійно поповнюватися. Це може бути звичайна вода, спеціальні чаї, соки. Молоко складається з води, тому здоров'я мами та малюка теж якоюсь мірою залежить від води. Оптимальна доза - 12-14 склянок на день.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Проблеми з травленням потребують відповідного лікування. І не забувайте про воду. Наприклад, при діареї або блювоті людина стрімко втрачає рідину і її потрібно швидко заповнювати, щоб не погіршити стан. А ще вода потрібна для нормальної роботи органів шлунково-кишкового тракту і загального самопочуття.

Похмілля

Вживання алкоголю пов'язане зі зневодненням організму безпосередньо. І стан похмілля найчастіше пов'язано з тим, що організм втратив дуже швидко велику кількість води. Щоб швидше нормалізувати свій стан і швидко відновитися, потрібно пити дуже багато води.