Організм подає сигнали про нестачу води: на що потрібно звернути увагу

Жага або усвідомлене бажання пити - це основні сигнали, які спонукають нас випити склянку води. Ще людина із задоволенням п'є сік, компот, чай або каву, але тут частіше має місце смак напою. А ось сигнали, що організму не вистачає саме простої води, ми розпізнаємо не відразу.
Які сигнали говорять, що потрібно випити склянку води - читайте нижче.
Це найочевидніша ознака. І фахівці рекомендують в разі спраги саме воду, бо саме вона потрібна організму. Солодкі напої, газовані або соки - втамовують спрагу буквально на кілька хвилин і підсилюють спрагу ще більше.
Іноді складно зрозуміти, ви дійсно хочете їсти або організму потрібна вода. Якщо прийом їжі у вас був зовсім недавно, а вам раптово захотілося пити - випийте склянку води. Якщо відчуття голоду пішло, значить його і не було. Це була спрага, яка замаскувалася.
Якщо протягом дня ви відчуваєте сухість у роті, то зверніть на це увагу. Організм так подає сигнал, що йому не вистачає вологи. Поставте склянку води або пляшку поруч з робочим місцем і встановіть нагадування, щоб не забувати попити.
Неприємний запах з рота може бути з різних причин - від проблем із зубами до порушень роботи шлунково-кишкового тракту. Але в деяких випадках неприємний запах сигналізує, що ваш організм зневоднений і потрібно пити більше звичайної води.
Мозок часом починає "гальмувати" і ви не можете сконцентруватися на якійсь задачі. Спробуйте випити склянку води. Дослідження показують, що нестача рідини в організмі уповільнює мозкову активність і знижує концентрацію.
З потім з організму виходить волога. І ваше завдання - швидко заповнити втрати. При постійному підвищеному потовиділенні варто звернутися до лікаря і знайти причину. Але якщо на вулиці спекотна погода або ви ведете активний спосіб життя, займаєтеся спортом і потієте - вам просто необхідна велика кількість води.
При спеці організм втрачає набагато більше вологи. Тому наявність пляшечки води - правило номер один. Заповнювати нестачу води в організмі потрібно регулярно, інакше ваші подорожі будуть затьмарені поганим самопочуттям.
Якщо температура тіла підвищилася, то організму життєво необхідно багато води. В такому випадку можна пити не тільки звичайну воду, але і чай з лимоном, морси та компоти. Це допоможе організму швидко впоратися з хворобою.
Вагітні жінки, особливо на пізніх термінах, намагаються пити води менше - щоб не було набряків. Але це неправильно, бо вода дуже важлива для здоров'я мами та нормального розвитку плода. У день вагітним потрібно випивати не менше 10 склянок води.
Якщо жінка годує дитину грудьми, кількість рідини теж має постійно поповнюватися. Це може бути звичайна вода, спеціальні чаї, соки. Молоко складається з води, тому здоров'я мами та малюка теж якоюсь мірою залежить від води. Оптимальна доза - 12-14 склянок на день.
Проблеми з травленням потребують відповідного лікування. І не забувайте про воду. Наприклад, при діареї або блювоті людина стрімко втрачає рідину і її потрібно швидко заповнювати, щоб не погіршити стан. А ще вода потрібна для нормальної роботи органів шлунково-кишкового тракту і загального самопочуття.
Вживання алкоголю пов'язане зі зневодненням організму безпосередньо. І стан похмілля найчастіше пов'язано з тим, що організм втратив дуже швидко велику кількість води. Щоб швидше нормалізувати свій стан і швидко відновитися, потрібно пити дуже багато води.
До речі, раніше ми писали про те, які напої найкраще втамовують спрагу в сильну спеку.
А ще ми розповідали, що загрожує організму при нестачі води.