Лучшие напитки, которые быстро утолят жажду в жаркую погоду

В Украину идут жаркие дни. И это значит, что спрос на прохладительные напитки, которые утоляют жажду, начнет возрастать. Медики не рекомендуют налегать на газированные сладкие напитки, так как они вредны для здоровья.

Какими напитками лучше всего утолять жажду в жаркую погоду - читайте в материале ниже.

Обычная вода

Чистая вода считается самой лучшей и полезной жидкостью для утоления жажды в жаркую погоду. Пить можно понемногу - пару глотков каждые 20 минут. Если в жару пить много жидкости, то она будет уходить вместе с потом также быстро.

Если вы находитесь на улице или в душном помещении, то норму нужно увеличить. Если в прохладном помещении, то в сутки ориентируйтесь на 30 мл на каждый кг веса.

В особенно жаркие дни держите бутылочку с чистой водой в сумке - это убережет от обморока и теплового удара. Воду можно немного подсолить или добавить пару капель лимона.

Домашний лимонад

Берем литр воды, добавляем в нее листья мяты, сок лимона или лайма, свежий корень имбиря и пару кубиков льда. Даем настояться и утоляем таким отличным лимонадом жажду. Сахар добавлять не рекомендуется.

Минеральная вода

В жаркие дни можно употреблять минеральную воду, но нужно выбирать воду щелочную, с солями кальция, калия, натрия. В жару кислотно-щелочной баланс сдвигается в кислотную сторону, и такая вода поможет его восстановить. В день не стоит выпивать более 1 л такой воды.

Домашний морс

В домашнем морсе содержится только вода и ягоды. Он кислый и отлично утоляет жажду. А еще подпитывает организм витаминами и антиоксидантами. Если нет проблем с желудком, то морса можно выпить за день около 1 литра.

Томатный сок

Овощные соки очень полезны для здоровья, а вот томатный сок - настоящий король среди них. Он разжижает кровь и это очень полезно в жару. Его можно немного подсолить - это поможет жидкости дольше оставаться в организме.

Сок можно сделать самостоятельно - возьмите качественную томатную пасту и разбавьте кипятком, дайте остыть и наслаждайтесь - в таком напитке полно ликопина, очень полезного антиоксиданта.

Компот

Домашний компот из сухофруктов, без сахара - отличное решение. Также полезен компот из фруктов, но тоже без сахара.

Хлебный квас

Желательно делать такой квас самостоятельно, так как в магазинном полно сахара и других добавок. А домашнего кваса можно выпить за день около 1 л.

Кефир

Таким прохладным напитком можно не только жажду утолить, но и перекусить. Выбирайте нежирный кефир без сахара и добавок.

Зеленый чай

Холодный зеленый чай без сахара отлично утоляет жажду. У него щелочная среда и поэтому он помогает убрать сухость во рту.